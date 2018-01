Clarissa Molina compartió con sus seguidores una foto al natural y en la playa, la cual le valió muchos halagos por parte de sus seguidores en Instagram.

La colaboradora del programa El Gordo y la Flaca utilizó su perfil de Instagram para compartir a sus más de un millón de seguidores unas sensuales fotos que subieron la temperatura.

De rodillas en las playas de la Rivera Maya, es como posa la exNuestra Belleza Latina 2015 mientras deja ver su rostro al natural, sin una sola gota de maquillaje, pero conservando su belleza característica.



La fotografía que hasta el día de hoy cuenta con más de 44,000 ‘Me Gusta’ fue la responsable de un sinfín de halagos hacia la modelo: “Muy bonita”, “qué bella nena”, “toda una linda reina, Dios cuánta belleza en una sola persona”, “qué cosita más hermosa”, “rompiendo la liga”, “qué hermoso cuerpo tienes”.



Aunque muchos notaron algo distinto en Clarissa: “Te ves distinta”, “te ves distinta pero súper hermosa”, “la cara aunque es bella, se ve diferente ahora, será que anda menos arreglada y sin tanto maquillaje, se ve diferente, bueno de todos modos me cae súper bien, muy guapa”, “de lo más hermosa mi reina a lo natural”, “te ves bella sin maquillaje, ¿qué usas para que tu piel quede perfecta?”.



Y no faltaron los usuarios que comentaron acerca del reciente malentendido que tuvo Molina con la Miss Universo 2003, Amelia Vega: “No sé porque eres como tan arrodillada, diciendo en el video que le digan a Amelia Vega que te desbloquee, eso es no tener actitud ni nada de personalidad y si lo hizo, lo hizo por alguna razón, simplemente tú no demuestres importancia a eso y ten un poco de orgullo”, “qué sonidista te has vuelto, no te dañes ahora, no era necesario decir eso públicamente lo de Amelia, haciendo show, qué mal se vio eso”.