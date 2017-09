Chiquis se deshace de sus ‘trapitos’ para ayudar a México (FOTOS Y VIDEOS)

Chiquis Rivera se está deshaciendo del jumpsuit con el que dio ‘el Grito’ en días pasados, de una de sus chaquetas favoritas y hasta del vestido dorado que usó para una gala. Pero no es porque ya no le gustan o porque ya no los quiera, solo lo hace por ayudar.

Desde el sismo de 7.1 grados que sacudió a México el martes pasado, Chiquis no ha dejado de pensar en la forma en que más podría ayudar al país de sus raíces, por eso pensó que una ‘garaje sale’ o ‘venta de cochera’ sería la mejor opción.

La hija de Jenni Rivera no solo donará gran parte de los vestuarios que ha usado en sus presentaciones o alfombras rojas, sino que por cada dólar que la gente aporte, ella estará donando otro dólar.

Para evitar que la gente piense que realmente no se deshará de su ropa, Chiquis publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra cada una de las prendas que estarán a la venta, entre las cuales destaca un vestido negro con remaches plateados que usó para una portada de People en Español, que tuvo con Alejandro Chaban, así como un pants rosa que según dijo es de sus favoritos “y les va a encantar”.

La ‘garaje sale’ se realizará este sábado 23 de septiembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en el 630 N. de la calle Illinois en Pomona, California.

“Quiero decirles que no es mentira, realmente he estado limpiando mi clóset para poder recaudar fondos para nuestra gente en México, en Puerto Rico”, dijo Chiquis en otro de los videos que publicó en su Instagram, en el que agregó que además venderán tacos y harán rifas, “es mi manera de ayudar”.