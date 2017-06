Chiquinquira muestra sus fotos más atrevidas en bikini (FOTOS)

Al parecer las conductoras de Telemundo y Univisión se pusieron de acuerdo, sin querer, en una “guerra de bikinis”. Y es que no solo Adamari López, Rashel Díaz y Ana Patricia Gámez, lucieron su figura en estos últimos días, ahora también la pareja de Jorge Ramos, Chiquinquira Delgado, entró en la batalla de “cuerpazos”.

La venezolana “perdió el pudor” y mostró unas fotos en sus redes sociales donde aparece desde las playas de Cancún, luciendo su esbelta figura y un bronceado perfecto.

“Como estar en casa en la #rivieramaya , gracias @mayakoba por tan bonitos recuerdos en familia! Thank you Daniel, Mónica, Angie, Martin ! Best place in #rivieramaya”, fue el mensaje que escribió.

Mientras que en otra foto aparece de pie y luciendo un atrevido traje de baño: “Nací en la tierra del sol amada #maracaibo. ¿Será por eso que el sol y yo nos queremos tanto? #venezuelangirl”.

Los más agradecidos fueron sus fans, pues se deshicieron en halagos para la venezolana: “Orgullo venezolano”, “Así es mi amada paisana”, “Que ree chula eres con raazón todo lo que te pones te queda muy bien con ese cuerpazo que tienes”.

