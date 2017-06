Cantante de TV Azteca causa sensación en bikini (FOTOS)

Erika Alcocer, quien fuera integrante de la segunda generación del reality show de TV Azteca “La Academia” sigue sorprendiendo en redes por su pérdida de peso. Desde hace tres años Érika decidió cambiar por salud su imagen, y se ha disciplinado para lograrlo sin cirugías estéticas.

Alcocer ha compartido con sus seguidores fotografías de este proceso, en el que ha perdido más de 30 kilos con rutinas de ejercicio, dietas y mucha fuerza de voluntad.

La tarde de este sábado publicó una fotografía en la que se aprecia su rostro, acompañada por el texto: “NADA cambia si no cambiamos NADA”.

NADA cambia si no cambiamos NADA . #elcambioestaenti #cambiar #atrevetealcambio #sábado #saturday 💫 Una publicación compartida de Erika Alcocer (@erikaalcocerl) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 1:08 PDT

“Te admiro mucho el cambio en ti, eras muy linda antes y después, yo pesaba 230 libras ahora peso 160, ahora quiero seguir más y seguir constantemente, es difícil, pero no imposible y más si tú eres un gran motivo”, le escribió una seguidora.

Mientras que otra fan le aconsejó: “Deberías de dar consejos de ejercicios y alimentación Erika. De verdad que ver tu esfuerzo me anima… ¡gracias!”.

Te recomendamos: La hija menor de Jenni Rivera también sorprende con su pérdida de peso (FOTO)

“Es impresionante y maravilloso tu cambio, definitivamente esto motiva para que quienes sufrimos sobrepeso, decidamos dar un cambio radical a nuestra vida, cambiando de pensamientos”, comentó alguien más.

En una de sus publicaciones anteriores en Instagram, subió una fotografía en la que aparece frente a un espejo mostrando su abdomen plano, acompañado del siguiente texto: “Le enseñé esta pic a mi amigo @adriancarvajal_ que adoro para que viera mi avance con el uso de la faja de @satisfashionmx más la dieta, ejercicio, etc. en fin, me sugirió que la subiera, así que es toda de ustedes. Para la gente que me pregunta si me operé, si tengo flacidez o estrías… todo eso tengo (flacidez y estrías, operación no), no tiene filtro así que lo que he logrado ha sido solo con disciplina. Aun así falta mucho, espero pronto seguir avanzando en este cambio que a tanta gente le ha asombrado. Tres años ya de haberlo logrado y sigo modificando y reinventándome. #sisepuede”.

Y otra de las publicaciones que más sensación ha causado, es donde aparece mostrando su cuerpo en bikini en las playas de Acapulco.