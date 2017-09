Cambia de look Paty Navidad y la confunden con Thalía (FOTOS)

Al parecer Paty Navidad se le pasó la mano con las cirugías. Tras su participación en el melodrama Mi Adorable Maldición, la actriz y cantante se mantuvo alejada de los reflectores y las redes sociales.

Fue hasta la semana pasada que apareció y dejó a sus seguidores con la boca abierta, ya que al parecer se metió cuchillo en la cara.

Aunque ella no ha declarado nada, muchos de sus followers le postearon comentarios en donde le preguntan, y otros hasta aseguran, que al cirujano plástico se le pasó la mano y le dejó unos rasgos que la hacen parecerse, en algunos ángulos, a Thalía y hasta a Eiza González.

Sin embargo, algunos comentan que está abusando también de los filtros de las redes sociales, razón por la que se ve diferente.

“Que se hizo…se parece cañón a Thalía”, posteó el usuario @mikevelazquezs.

Algunos otros le pidieron que les pasara el tip para mantener un rostro juvenil después de los 40 años.

“Di tu secreto para rejuvenecer se vale compartir…Quizá botox?”, agregó @cantu.kr.

La actriz y cantante al verse acorralada con las críticas decidió confesar la razón de su nuevo look: “Me halaga que crean que me he hecho cirugías en toda mi cara, no me molesta, no estoy en contra de las cirugías estéticas y respeto mucho a quien lo hace de la forma y manera que desean, pero no es mi caso en este momento, no me he hecho absolutamente nada, tampoco me inyecto botox, ya que soy alérgica a muchísimas cosas, entre ellas a las toxinas botulimias”.

La protagonista de La Fea Más Bella dijo que la única cirugía que se ha hecho es: “La cirugía interna” me desintoxiqué de todo el cúmulo de veneno que vamos almacenando sin darnos cuenta la mayor parte del tiempo, limpié mi espíritu, purifiqué mi alma, sané mi corazón y liberé a mi mente de ataduras, miedos, resentimientos, culpas, tristezas, etc. todos esos sentimientos que acaban con nuestra salud, alegría y vida, me desapegué de todo y renací”.

Agregó que agradece que le digan que ahora luce mucho mejor: “Me siento mucho mejor y feliz de reflejarlo, al final todos vemos lo que hay en cada uno de nosotros, somos espejos de todos, los invito a hacer lo mismo y construyamos nuestra mejor versión, seamos honestos, trabajemos en asear nuestro interior que es lo más importante y partiendo de ahí, continuemos con el trabajo afuera, quitar la basura también de donde vivimos, dejar de quejarnos y hacer más por nuestro medio ambiente, por nuestros animalitos, nuestros jóvenes, niños y adultos mayores”.

Por último la mexicana pidió a sus fans que retomen el amor propio: “al prójimo, a la vida, la naturaleza que tanto daño hemos causado, a familia que es la base de nuestros valores y tesoro más sagrado, evolucionemos y revolucionemos este mundo empezando por modificarnos a nosotros mismos, la vida es maravillosa y nacemos para disfrutarla, vivamos antes de morir, NO al odio, sí al amor!! Gracias Dios los bendiga”, finalizó.