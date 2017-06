¿Bebé a bordo? Esta foto de Ximena Duque levanta sospechas (FOTO)

Al revelar que finalmente “están en el paraíso”, la recién casada Ximena Duque compartió una foto de su luna de miel, con la que levantó sospechas entre sus seguidores de un posible embarazo.

En la imagen su esposo la está cargando en la playa, mientras ella se cubre el abdomen con su mano, algo que muchos han interpretado como un embarazo.

Finally in paradise ☀️🏝 #moorea #tahiti #honeymoon #love #besthusbandever @jayadkins3 ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Ximena Duque (@ximenaduque) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 4:44 PDT

“Ximena está embarazada, fíjense cómo se pone la mano en la barriga”, opinó una usuaria.

También podrías leer: Ximena Duque celebra su despedida de soltera (FOTOS)

“Vi algunas fotos por ahí en otras páginas que se le ve una pancita sospechosa… creo que se fueron 3 para la luna de miel”, comentó otra seguidora.

“Sí está embarazada, en una foto que el esposo publicó se le ve pancita, ya viene bebé”, agregó alguien más.

First night in paradise with THE LOVE OF MY LIFE @ximenaduque Una publicación compartida de Jay Adkins (@jayadkins3) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 7:09 PDT

“No creo que esté embarazada y no la acomplejen, por la posición que está, a cualquiera se le hace barriguita y ella está espectacular”, defendió por otra parte una fan.

“Entonces, ¿es pecado tener barriga? ¿Y si andan perfectas en las redes son plásticas? Que si durarán poco con el novio, o pelean mucho como Julián y la ex. Señores aprendamos a no actuar como que lo que no es extraño lo es. Ella es tan normal como cualquiera de nosotros, solo que con fama @ximenaduque para mí, perfectamente imperfecta y sin poses de fina extraterrestre”, escribió otra seguidora.