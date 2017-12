Tal parece que Adamari López nunca tiene contentos a sus seguidores. Y es que gracias al atuendo que decidió llevar en la edición de este miércoles de Un Nuevo Día, fue duramente criticada por los usuarios de Instagram.

“Sugerencias para que Adamari cambie de look”, “no me gusta ese vestido”, “qué gorda está”, “Ada este 2018 por favor nuevos estilos de ropa”, “es que el traje está feo, feo”, “te recomiendo ponerte a dieta”, “creo que si la asesoran es mejor, ella es muy hermosa, “parece embarazada mi Adita”, “qué horror, cada día está más perdida”, “Dios mío, ¿qué es eso?”, “¿por qué se descuidaría Adamari?”, “tú tienes tremenda enemiga de quien te selecciona la ropa”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la presentadora puertorriqueña.

Pero más allá de la crítica hacia la conductora, fue la crítica hacia el vestido en sí.

“Ese vestido está fatal”, “el vestido no la ayuda y el peinado tampoco”, “qué vestido tan espantoso”, “Adamari ya el cuerpo no le aguanta más esteroides”, “Adamari no me gusta como te visten”, “el vestido está espantoso”, “no me gusta como viste ella”, “para nada el vestido, ¿quién la asesora a ella?”, “horrible ese vestido, parece uniforme”, “el que la viste tiene muy mal gusto”, “Adamari por favor, así cualquiera te quita a tu esposo”.

La presentadora de televisión en diversas ocasiones ha sido señalada a través de las redes sociales por su peso y por los atuendos que usa en el programa de televisión de Telemundo.

A pesar de ser muy criticada, López es una de las artistas puertorriqueñas más queridas por su simpatía y así lo ha dejado claro en cada una de las presentaciones públicas que realiza, en donde rápidamente es asediada por sus fanáticos que desean retratarse con ella.

