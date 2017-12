La temperamental presentadora Laura Bozzo respondió a través de su Twitter al diseñador de modas Gustavo Mata, quien hace días confesó en una entrevista que trabajar con ella ha sido “la peor experiencia que ha tenido”.

Mata reveló al diario Basta! que él y miembros de su equipo de trabajo sufrieron abusos de parte de la conductora mientras la preparaban para una pauta en el canal Televisa, hace ya un tiempo.

En sus declaraciones el modisto describió con detalle la experiencia que supuestamente sufrió: “Yo entré a trabajar con ella porque los ejecutivos de Televisa me la pusieron en mis manos (…) y bueno, yo me rodeo de un equipo profesional como el maquillista Alfonso Waithsman, la mejor peinadora y un servidor. En esa ocasión me tocó ver cómo le dio un manazo a la peinadora y te juro que me tocó ver que le pegó. Nos íbamos a ir, pero la aguantamos, desde el peinador, maquillista, el fotógrafo, todos se querían ir, pero les pedí que cumpliéramos y eso fue lo que hicimos”, declaró a Basta!

A la controversial declaración del diseñador, la conductora respondió así de contundente: “nunca lo conocí ni de nombre. Mi hija Victoria ve mi imagen y me visten Chanel y Gucci, por tanto otra mentira más”.

Un diseñador señala que lo contrataron en televisa para ver mi vestuario y lo maltraté 😂😂nunca lo conocí ni de nombre mi hija Victoria ve mi imagen y me visten Chanel y Gucci por tanto otra mentira más 😂😂😂pobre que se haga famoso, besos — Laura Bozzo (@laurabozzo) 12 de diciembre de 2017

Esta no es la primera vez que la conductora peruana es acusada de maltrato por algún exempleado. En 2015, productores, asistentes, camarógrafos y libretistas mexicanos afirmaron que no podían soportar la histeria de la famosa peruana.

Así que, si el río suena, es porque probablemente piedras trae, ¿no creen?

