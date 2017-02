Aseguran que TJ Maxx y Marshalls ‘esconden’ marca Ivanka

Las tiendas TJ Maxx y Marshalls enviaron una nota a sus empleados para pedirles que quitaran los letreros anunciando los productos de Ivanka Trump.

El diario The New York Times tuvo acceso a los memorándum enviados a los empleados la semana pasada en que se les informaba que tiraran los anuncios de dicha marca.

“Con efecto inmediato, por favor retiren toda la mercancía de Ivanka Trump de los anaqueles especiales y mézclenlos en los racks donde van todos los productos”.

“Todos los carteles de Ivanka Trump deben eliminarse”, agrega el texto según el rotativo neoyorquino.

La instrucción era eliminar las pantallas especiales para la mercancía, no sacarlas de la sala de ventas, explicó Doreen Thompson, portavoz de los TJX Companies.

“Ofrecemos una rápida selección de mercancía para nuestros clientes, y las marcas se muestran con base en una serie de factores”, añadió.

