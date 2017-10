Aracely Arámbula revela que se hizo una mastografía (FOTO)

Más allá de dar un consejo, al parecer para Aracely Arámbula lo importante es poner el ejemplo, por eso tomó una importante decisión.

Y es que la ‘Chule’ reveló que se practicó una mastografía y además se hizo un ultrasonido, para checar si se encuentra bien de salud.

A propósito de que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, la actriz mexicana compartió en Instagram una foto en la que compartió con sus seguidores la importancia de los chequeos.

“Octubre mes de prevención del cáncer de mama #porlasalud un llamado a todas las mujeres debemos checarnos, la semana pasada me hice mi mastografía y ultrasonido, las invito a que se chequen podemos prevenir el cáncer de mama”, escribió la protagonista de Los Miserables utilizando los hashtags #octubrerosa, #cancersucks, #ihatecancer y #conciencia.

Los comentarios no se hicieron esperar y a una usuaria de la red social no le gustaron los hashtags.

“Aracely ¿crees que el cáncer o alguna enfermedad se va a curar con mensajes tan agresivos como ‘I hate cancer’ o ‘cáncer sucks’? Respeto en absoluto tu propuesta de prevención de cáncer de mama, pero ya los solos hashtags me generan conflicto. Saludos desde Colombia y espero que tengas mucha suerte con esta propuesta de prevención”, le escribió una seguidora.

Mientras que otra le aclaró: “En realidad no se previene. ¡Lo que sí se puede es tomarlo 100 X 100 a tiempo! Porque cuando se detecta un nódulo y posterior con los estudios da carcinoma ya está. Y no es que se podía hacer algo para que no surja. Entonces hay que atacar urgente con cirugía y seguir los consejos del mastólogo. ¡Prevención X detección precoz! ¡De acuerdo en que hay que ir a realizar el chequeo cada año!”.

Y uno más le comentó: “Seguramente saliste bien en la mastografía y ultrasonido que te hiciste… me da gusto que invites a todas las mujeres a checarse, es importante hacerlo, por la vida, por la salud”.

Cabe destacar que, en los últimos días la protagonista de La Doña se la ha pasado ayudando a los afectados por el sismo en México, recopilando víveres y medicinas, entre otras acciones a favor de sus compatriotas.