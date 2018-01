Aracely Arambula estuvo presente en el Natpe de Telemundo, robándose la atención de todas las personas que asistieron por su sobrio atuendo negro, que decidió combinar con un peinado recogido y un labial rojo, algo que la hizo deslumbrar entre las estrellas que asistieron.

Pero lo que más llamó la atención de Arambula y que logró ‘calentar’ las redes sociales fue su pronunciado escote, que dejaba a simple vista su busto en un sensual brasier de encaje negro, lo que despertó la imaginación de sus seguidores.

Aracely siempre ha sido admirada por su impecable talento para la actuación y por ser una de las actrices que mejor conserva su imagen dentro del medio artístico, teniendo uno de los cuerpos más envidiables en la industria del entretenimiento.

La ex de Luis Miguel actualmente se encuentra al frente de la conducción de Master Chef Latino, el nuevo proyecto televisivo de Telemundo que busca a un talento para el arte culinario con raíces latinas.

Los usuarios en Instagram no dejaron de opinar sobre la mexicana: “Mi bella diosa… luces espectacular, tu escote es fascinante y tus pechos perfectos, ¡una obra de arte!”, “una muñeca de carne y hueso… no supo lo que dejó ir Luis Mongol”, “de negro no, porque me enamoro chiquita hermosa”.

Pero tampoco faltaron los que estuvieron en contra: “Menos es más, no tiene por qué enseñar tanto de enfrente”, “qué escote tan vulgar, qué lastima”, “muy guapa pero… ya estás en edad de ser elegante, ese escote sale sobrando porque eres muy bella Araceli”.