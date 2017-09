Ante las críticas, Sergio Goyri se deja crecer nuevamente el bigote (FOTOS Y VIDEO)

Tras quitarse el bigote que lo caracterizó durante 22 años, Sergio Goyri recibió cientos de críticas y por eso tomó una drástica decisión… dejarlo crecer nuevamente.

“Sí han habido opiniones encontradas, hay gente que me dice que me veo bien, hay gente que me dice que es mi marca”, dijo el actor de Televisa en entrevista con el programa Hoy.

Con lo único qué hay que quedarse es con lo bueno lo malo hay que dejarlo pasar. Siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo y más saludos a todos desde CD.MX. Una publicación compartida de Sergio Goyri (@sergio_goyri) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 6:27 PDT

“Tenía yo 22 años sin quitarme el bigote, lo hicimos para descansar, yo creo que hay que tener cambios con uno mismo, la gente que se queda ahí haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, nunca pasa nada contigo”, reveló Goyri, quien se quitó el bigote para su participación en el reality Bailando por un Sueño.

A ver que les parece mi nuevo look???😜😬😬 Una publicación compartida de Sergio Goyri (@sergio_goyri) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 1:31 PDT

Pero ante tantas críticas que recibió de parte de sus cientos de seguidoras, a quienes sorprendió su nueva imagen, ahora el icónico villano está dejando crecer su bigote nuevamente, previo al arranque del programa este domingo.

Almost ready. Desde TELEVISA SAN ANGEL. con toda la buena vibra y excelente actitud. Abrazos y bendiciones para todos. Una publicación compartida de Sergio Goyri (@sergio_goyri) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 9:55 PDT

“Todas las opiniones van a ser bienvenidas, venimos con una actitud muy positiva para afrontar esto, es como cuando nos atrevimos a grabar nuestro primer disco, sabíamos que iba a haber opiniones encontradas y gracias a Dios nos fue muy bien”, dijo el también cantante sobre su participación el reality show de Televisa.