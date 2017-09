Angélica María prefiere un rostro natural (FOTOS)

En unos días llegará a los 73 años, pero Angélica María es de las famosas que no esconden la edad ni tampoco abusa de las cirugías en la cara, pues prefiere lucir “amoladita” que desfigurada.

La eterna “Novia de México” reveló que en el pasado sí recurrió al bisturí, pero hoy en día luce feliz con sus arrugas, como toda abuelita.

“Llega un momento en el que dices: ‘Ya voy a cumplir 73 años ahora el 27 de septiembre, todo mundo lo sabe, bueno, mucha gente lo sabe. No me voy a quitar los años”, expresó la cantante y actriz.

“Trato de estar lo mejor posible, pero más de lo que debo hacerme, no. Una cirugía y quedar así (muy restirada) pues no quiero. Entonces, prefiero estar arrugada y amoladita, pero bien, siendo yo con mi cara”.

La actriz que debutó en el cine mexicano siendo una niña de seis años en películas como Pecado y Una Mujer Decente, confesó que hace muchos años se operó el rostro.

“Yo así ya me quedo. Ya para qué. Yo me siento bien, me siento joven porque tengo a mis nietos y soy la ‘mujer maravilla’, y trepo y bailo y me disfrazo y me aviento por los suelos, y soy caballito y soy monstruo y soy bruja y soy todo con ellos”.

“Ya me hice mi arreglito una vez y quedé muy mona, fue hace ya bastante…Ya debería hacerme otro, pero ya no me lo voy a hacer”, concluyó la cantante”.