Andrea Legarreta estalla en redes sociales tras los rumores de su separación

Andrea Legarreta está cansada de las “mentiras” que se cuentan sobre ella y su vida privada en redes sociales y hace un par de días descargó toda su ira en Instagram.

Desde hace unas semanas, se extendía en Internet el rumor de que la actriz y su pareja, Erik Rubín, estaban tomando rumbos diferentes. Sin embargo, el origen de la supuesta “separación” es bastante insólito.

“Increíble y triste toda la basura y mentiras que publican en las redes. Casi a diario me encuentro con información falsa de todo tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral. Pero esto es el colmo. Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos… Lo que ellos buscan es generar morbo en quienes los leen y de esa manera provocar que entren a un link que los conecta a una página en dónde venden productos que no tienen nada que ver conmigo”, escribió Legarreta en una sentida publicación en su Instagram.

Aunque la mexicana aseguró que las mentiras de los medios no son capaces de hacerle daño a su familia, le preocupa que este tipo de estrategias puedan poner en riesgo a las personas que caen “en las redes de estos ladrones y compran sus productos”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que surgen rumores de esta naturaleza sobre el matrimonio de la actriz. Desde el año pasado, cuando la actriz asistió solo en compañía de sus hijas a la gala de la Lunas del Auditorio, se especula que existe un distanciamiento en la relación.

A pesar de lo que se dice por ahí, Legarreta y Rubín han desmentido una y otra vez a la prensa y a las redes sociales y aseguran que a los 17 años de casados, su matrimonio es más fuerte que nunca.

En abril, Legarreta confesó a la revista Quién que a pesar de los problemas que han tenido, como cualquier pareja, el amor por su marido sigue intacto: “es el amor de mi vida; mi socio, mi cómplice, el mejor papá que le pudo tocar a mis hijas”.