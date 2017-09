Anahí causa sensación con su atuendo en el Grito de Independencia (VIDEO Y FOTOS)

¿Anahí opacó a Agélica Rivera? Al igual que la primera dama de México, la exRBD utilizó un atuendo negro para guardar luto por las víctimas que murieron por el sismo que sacudió al país azteca, todo esto durante la celebración del Grito de Independencia.

La actriz acompañó a su esposo, el gobernador Manuel Velasco, y utilizó un look de skirt over pants de pierna amplia en color negro y strapples.

El outfit resaltaba en la parte de arriba al mostrar detalles coloridos de flores en distintos colores, según explicó Caras en su portal web.

La cantante optó por recogerse el cabello y no lucir joyería, haciendo su look más sobrio, agregó el medio.

El portal asegura que Anahí eligió al stylist José Ramón Hernández, quien en otras ocasiones ya la ha vestido para algunas portadas de revistas. El detalle de las flores en el look de la esposa del gobernador de Chiapas estuvo a cargo de artesanas del estado.

Aunque Anahí lucía visiblemente cansada, fue elogiada por su atuendo y los usuarios destacaron su belleza: “Muy guapa Ana y bien sencilla sin ‘colguijes’ espero seas sencilla siempre”,”Qué hermosísima estás Anahí, saludos”, “Lindo vestido y ella también”, “Ella es hermosa y luce divino ese vestido”, “Muy guapa su esposa, Sr. gobernador, y hermoso el vestido, saludos cordiales y muchas bendiciones”, “aquí cuál que greñuda, desmaquillada! Todo fea!”, “Esta vez se peinó”, le escribieron a la exRBD.

Tanto Angélica Rivera como Anahí fueron aplaudidas por la elección de su ropa, sin embargo la duda está en el aire, ¿quién lució mejor?

Como se recordará Anahí causó polémica al compartir un video para ayudar a los damnificados por el terremoto en el Centro y Sureste del país, pues terminó en una lluvia de críticas.

La cantante publicó el sábado pasado en su cuenta oficial de Twitter un clip en el que destaca ante sus fans su mala apariencia, lo que fue criticado en las redes.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada, lo que me importa ahorita es ayudar a la gente, yo sé que ustedes quieren que cante, yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa, ahorita lo que importa es la gente, la vida humana”, dice en el clip.

“Se han perdido vidas humanas, muchas, ha habido más de 500 replicas, siguen los temblores, la gente se está quedando sin casa. Estamos parados en una casa en la cual me dicen que nos salgamos porque puede colapsar, a ese grado está la situación en nuestro País, yo sé que me reclaman muchas cosas siempre, pero ahorita sí yo les pido su ayuda para algo que verdaderamente importa mucho, porque estamos hablando de la vida de la gente.

“Por favor, vamos a unirnos en oración, pero también necesitamos sus donaciones, Chiapas necesita todo”.

Las criticas no se hicieron hecho esperar en las redes, haciendo alusión al trabajo de Manuel Velasco, esposo de la cantante y Gobernador de Chiapas.

“Dile eso a tu wey, el que crea hospitales falsos JAJAJAJAJAJAJA”, publicó el usuario @recalentado12.

“No sé para q pedir ayuda. El dinero q su marido tiene más lo que él robó ya es suficiente para rehacer todo lo que fue destruido y aún queda”, posteó @AnahiLiar.

Los fans de la cantante han reaccionado y salido en su defensa y ella misma publicó en su cuenta un comentario en el que, aunque no menciona el tema, sí hace alusión a él.

“El mundo cayéndose a pedazos y ni así entendemos. Es momento de unirnos. MAS AMOR. Dios nos bendiga”.