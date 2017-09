Anahí agradece con video, pero no aguanta las críticas y responde (VIDEO)

Cansada de las críticas, Anahí no se aguantó y respondió a los ‘haters’ que la criticaron.

La actriz, cantante y ahora primera dama del estado de Chiapas compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra su labor encabezando el centro de acopio de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de agradecer a todos los que participaron.

Pero gracias a su papel de primera dama, rápidamente algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionarla.

“¿Quisiéramos saber cuánto donaron tú y tu esposo, independientemente de lo que el gobernador está obligado a hacer por su trabajo en favor del estado?”, le escribió un usuario, a lo que ella no tardó en responder.

“He comprado y llevado todo lo que en mis posibilidades ha estado. Lo hago porque quiero ayudar. Yo no llevo ni el DIF, ni tengo nada que ver con ningún tema de gobierno. Aquí nació mi bebé y le tengo mucho amor a este lugar donde me han tratado con mucho cariño. Me duele el alma lo que ha pasado en nuestro país y como todos solo quiero ayudar. ¡Te invito a que vengas y hagas lo mismo! Qué fácil es solo juzgar y atacar. Dios te bendiga”, le escribió la cantante.

“¿Y tú Ciudad de México qué?”, le cuestionó alguien más, a lo que ella dijo: “¿Ves? Es que nunca está bien nada. Perdona que no te explique, tengo muchas cosas qué hacer. Bendiciones”.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, pero ayudando, tú muy bien”, le escribió otro usuario, recordando la frase que Anahí usó en uno de los videos que compartió en Facebook, cuando junto a su marido recorrió una de las zonas más devastadas de Chiapas, tras el sismo de 8.1 grados que se registró el pasado siete de septiembre.

Por si te lo perdiste… “Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea”, Anahí ayuda a víctimas de sismo en México (VIDEO)

“De verdad me parece increíble cómo se le dio tanta importancia a una tontería. Estaba contestando a los que siempre me ponen eso. Que estoy horrible que ya no me importa mi carrera y mil insultos. Y fue un gran error!! Lo sé! Jamás debí contestar y menos ahí. Créeme que no dejo de arrepentirme. Pero qué increíble que sea eso lo que se diga y todo lo demás que realmente importa nadie lo ve. En fin, no me pienso detener por esa tontería, mientras pueda ayudar aunque sea con poquito lo voy a hacer”, respondió la esposa del gobernador Manuel Velasco.

Mientras muchos otros cuestionaron su supuesto papel dentro del DIF, que es el departamento que se encarga de las obras sociales en cada gobierno, ella una vez más se defendió, a pesar de que en más de una ocasión sus fans le pidieron que no hiciera caso de las críticas y que mejor les contestara a ellos, que siempre la han apoyado.

“NO SOY LA PRESIDENTA DEL DIF . Yo NO llevo el DIF ni nada que tenga que ver con el gobierno. Eso creo que lo tendría que decir más porque hay personas como tú que están confundidas. ¿Y sabes porque no lo hice? Por respeto, porque si lo hubiera hecho no me lo hubieran perdonado tampoco. ¿Como Anahí va a llevar el DIF? ¡Qué horror! ¡Qué burla! ¡Ladrona! Y no quiero ni pensar qué más… Yo aquí lo único que hago es tratar de ayudar en lo que puedo. Desde que me casé y me vine a vivir a Chiapas la gente aquí me dio su cariño y sé que mucho es por la tele, pero el cariño también se gana día a día. Aquí nació mi bebé y le tengo un amor a este lugar, que no te lo podría explicar en este mensaje. ¿Sabes por qué te contesto? Porque duele mucho ver cómo nos atacamos y nos juzgamos entre hermanos. Sin saber, sin tener nada claro. Dios te bendiga”.