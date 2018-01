Ana Patricia reveló el sexo de su bebé y la reacción de Giulietta derritió a todos (VIDEO)

Después de una semana de haber anunciado su segundo embarazo, la presentadora de Despierta América, Ana Patricia Gámez, reveló los resultados del examen de sangre que se realizó hace unos días para conocer el sexo de su bebé.

“El día de hoy tuve otra cita al ginecólogo pero no sabía que me iban a dar los resultados de la prueba de sangre que me hice. Y bueno pues me la dieron. Yo no tenía nada preparado. Sí había hecho planes de que ‘vamos a hacer un pastel, vamos a tener una caja con globos’, la típica cosa que se hace cuando se va a revelar el sexo de un bebé. Le echamos muchísima cabeza justo el día de ayer pero hoy me entregan este sobre y la verdad no puedo esperar a preparar nada de eso porque tomaría unos cuantos días y yo sé que este sobre me llama”, contó la entusiasmada modelo de 30 años, a través de su cana del YouTube.

Entre gritos de entusiasmo, y junto a su hija Giulietta y su esposo Luis Carlos Martínez, la exreina de Nuestra Belleza Latina leyó el sobre que confirmaba que dentro de su vientre crecía un niño.

“It’s a boy! La verdad es que era una de las cosas que todos en casa, mis papás, mi suegra y ustedes en las redes sociales, me decían. De verdad ya no sabía qué pensar y justo hoy me llegó un regalo con ropita de niño y yo dije: ‘pero si no he revelado el sexo’ y me respondieron: ‘yo sé que es niño’. Besitos (a quien le dio el presente) porque le atinó”, confiesa Ana Patricia.

En el clip, la reacción más tierna fue, sin duda, la de la pequeña Giulietta, a quien al parecer no le importaba realmente el sexo de su hermanito, solamente que tendría una nueva personita con quien jugar.

