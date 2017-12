Al compartir una fotografía, la conductora de televisión Ana Patricia Gámez se encargó de calentar las redes sociales por lo bien que lucen sus piernas.

La presentadora de Despierta América apostó por un vestido suéter de color vinotinto que decidió combinar con unas botas hasta las rodillas de color beige.

La fotografía rápidamente se hizo viral en redes sociales por lo espectacular que lucen sus largas y torneadas piernas, que lograron robarse la atención de todos sus seguidores.

“Tenía mucho frío, así que me puse el suéter más grande que tenía, pero se me olvidaron los pantalones. Mentira es un vestido suéter, pero como estoy tan larguchona me queda un poquito corto, pero tenía debajo shorts”, fue el título que le colocó la conductora a la fotografía, que contó con más de 400 comentarios de halago de sus seguidores.

Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 2:24 PST

“Bella”, “te queda lindo”, “te ves hermosa”, “eres un bombón”, “lo que te pongas luces bella”, “usted se ve bonita”, “me encantó”, “con todo te miras bella”, “te ves elegante”, “divina”, “simplemente bella”, “todo te queda bien”, fueron algunos de lo comentarios que recibió Gámez por su atrevido atuendo que dejó al descubierto sus increíbles piernas.

Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:49 PDT

Los comentarios negativos también estuvieron presentes en la fotografía, desde usuarios que aseguraban que no les gustaba el atuendo que lució Ana Patricia, hasta personas que afirmaban que ella no sabía vestirse bien.

Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 4:17 PST