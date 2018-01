Ana Bárbara inició el 2018 con una ola de críticas. Y es que la cantante mexicana fue fuertemente cuestionada tras publicar una fotografía en Instagram, en donde se puede apreciar lo grande que luce su trasero.

Eso ha despertado la curiosidad de los usuarios, que la han atacado por presuntamente sumarse a las famosas que recurren a cirujanos para hacer más grande su ‘retaguardia’.

“A la vida la veo como una montaña en la que nos toca subir de diferentes maneras, pero siempre hay que enfrentarla con una gran actitud y si se puede con una enorme sonrisa. Y Pa’ lante”, fue el título de la fotografía de la artista, en donde se le ve subiendo una escalera y dejando a simple vista su inmenso trasero en un ajustado pantalón.

Los seguidores de la intérprete escribieron numerosos comentarios en los que expresan su sorpresa por el tamaño de su trasero, y cuestionaron si la cantante se habría sometido a una cirugía.

“A mí no me engañas, tú te operaste las pompis …jijiji te ves bien”, “Se operó porque no tenía nada de pompis”, son algunos de los comentarios.

“Silicona implantada”, “qué grotesco y horrible se ve ese trasero”, “la que era plana de atrás, demasiada cirugía. Ojalá pudiesen implantarse cerebro”, “cuál sonrisa si lo que estás enseñando son tus nalg… falsas”, “se rellenó demasiado las nalg…”, “se le fue la mano al cirujano”, “parece competencia de pompas entre las famosas”, “y pompas postizas como estas”, “descaradamente dirá que son puras sentadillas, estoy en contra de las cirugías”, “qué horribles nalg… de payaso le pusieron”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Instagram.

Los seguidores de la carrera de la cantante no pusieron en duda el talento que posee para la música, pero sí estuvieron en desacuerdo con el tamaño de su trasero, que a juzgar por ellos, es completamente falso y gracias a un cirujano. De igual forma, aseguraron que ella no tenía “nada”, refiriéndose al tamaño de la retaguardia de la artista mexicana.

