Adamari López se emocionó como una niña por el regalo que recibió de su pareja, Toni Costa, esta Navidad.

La presentadora de Un Nuevo Día recibió un regalo tan especial de parte del bailarín español, que tuvo que contenerse las lágrimas por la emoción.

Y es que según dijo, se trataba de un obsequio que venía queriendo desde hace tiempo.

Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el Dic 25, 2017 at 9:34 PST

Toni fue el encargado de anunciarle a la puertorriqueña que Santa también le había dejado un regalo a ella, a lo que rápidamente salió para abrirlo y su emoción fue tan grande, que se quedó sin palabras por unos segundos, a tal punto de casi llorar.

La también actriz desde hace mucho tiempo deseaba una cartera de una firma en especial que parece coleccionar y sorpresivamente, ese fue su regalo.

“Mi amor, qué linda”, fueron las palabras de la artista ante su asombro por el regalo. A lo que su pareja decidió contestarle: “No, a mí no me digas nada. Díselo a Santa”. López continuó expresando: “Gracias Santa”, mientras sonreía asombrada al apreciar su regalo.

Alaïa fue la más consentida por Santa, ya que recibió muchos regalos, hasta un automóvil deportivo rojo, que la pequeña conducía como toda una pilota mientras era custodiada por su padre, que corría tras ella en su pequeño automóvil.

Una publicación compartida de Toni Costa (@tonicosta4) el Dic 24, 2017 at 5:27 PST

Toni Costa también recibió un regalo por parte de Santa, se trató de un palo de golf para que el bailarín disfrute de uno de sus pasatiempos favoritos, el cual ha dejado ver en más de una ocasión a través de las redes sociales.

Una publicación compartida de Toni Costa (@tonicosta4) el Nov 7, 2017 at 7:40 PST

Los comentarios y las críticas no se hicieron esperar: “Qué miserable vida tener que enseñar regalos en el día del nacimiento de Jesús. ¿A quién le importa”, escribió un usuario en YouTube.

“Miserable es criticar cuándo nadie te obligó a ver un video que sabías de que trataba, necia”, respondió otro usuario.

Tampoco faltó quien sacara a relucir al ex de Adamari: “Qué manía de esa dizque artistucha y familia de estar enseñando todo públicamente, me caen gordos, enfadan, ay sí presumiendo esa bolsa refea, ¿guapo? ¿Cuál? Guapo Luis Fonsi y él sí es artista y no presumido”.

Mientras que alguien más opinó: “La bolsa seguramente carisísima y está horrible, parece para ir al mercado”.