Adamari López pide anillo… pero de Daniel Sarcos para su novia (FOTOS Y VIDEO)

La polémica que empezó en Un Nuevo Día, cuando Adamari López le pidió a Daniel Sarcos que ya le dé el anillo, pero bien grande, a su novia Alessandra Villegas, se trasladó hasta las redes sociales.

La cuenta oficial del programa de Telemundo compartió un clip, en el que se ve a la presentadora boricua pidiéndole a Sarcos que le entregue por fin el anillo de compromiso a su excompañera de programa, Alessandra Villegas.

@adamarilopez quiere que @dsarcos ya le regale un anillo grande a @alessandraville 😂😱💍 #UnNuevoDia Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 5:35 PDT



“Ja, ja, ja, qué tema del anillo y el casamiento… si ellos están bien así, ¿para qué insisten tanto? Mientras se amén y respeten ¡todo va bien!”, opinó una seguidora del programa en Instagram.

“Pobre, qué presión Ada, es que le fue feo su divorcio con Chiquinquira (Delgado), tiene que aceptar su novia condiciones que él no se atreve decirle”, fue otro de los comentarios.

Pero mientras muchos otros opinaron que “ya es hora” de que Sarcos “le regale su anillo y punto” a su novia, otros más tacharon a Adamari de ‘entrometida’.

¿Te estás viendo #UnNuevoDia? Así de bella amaneció @adamarilopez y así de feliz amaneció @dsarcos 😂❤️ Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 4:31 PDT



“Que no se meta en la vida de los demás… que ella vaya a exigirle al Toni que ya se casen”, escribió una usuaria de la red social.

Algo en lo que coincidió otra fan del programa: “¿Y por qué mejor ella no le pide a Toni que ya se case con ella?, hace ya mucho tiempo que le dio el anillo y nada de nada, ya hasta una hija tienen. Que deje a Dani y su novia en paz”.

Hace unos instantes en Camerinos #DanielSarcosPTM !! @alessandraville Una publicación compartida de Daniel Sarcos (@dsarcos) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 5:35 PDT



A lo que otra usuaria agregó: “¿Y por qué no se casa ella con Toni? Que ya tienen una hija”.

Alguien más sugirió: “¿Por qué no dejan que Daniel y su pareja decidan si quieren comprometerse o no? Porque todos en el estudio lo presionan tanto a que ya es hora de darle un anillo. Esto es un asunto de pareja, no de Ada, no de Rashel”.

Y una más adelantó: “Bella, inteligente, ella quiere uno para ella”.