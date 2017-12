“Que esta Navidad te acerque a tus seres queridos”, con esa frase se desató una polémica en torno a Adamari López.

En vísperas de Navidad, la presentadora de televisión puertorriqueña decidió posar abrazada junto a su compañero de trabajo y amigo James Tanhhan, en una fotografía para la cuenta en Instagram de Un Nuevo Día, programa televisivo en el que participan ambos… pero lo que nunca se imaginó fue la polémica que se generaría.

López se ha ganado el cariño de sus compañeros de trabajo por su simpatía, pero tal parece que eso no le agrada mucho a sus seguidores, que salieron a criticar su fotografía junto al chef James.

Y es que para muchos, es una falta de respeto a su pareja Toni Costa posar de esa manera con otro hombre que no sea él, y mucho menos de una manera tan pública como lo es a través de las redes sociales.

“Creo que no es una pose adecuada para una dama casada, ni hombre con compromiso”, “no, esto es demasiado”, “wow, es demasiado”, “feo, yo hago eso y me divorcia mi esposo”, “no me parece apropiado ese tipo de abrazos, al esposo no creo que le guste mucho”, “le van a pegar a Adamari”, “una foto así solo con mi esposo”, “esa clase de poses solo se toma con su pareja”, “esa foto es como para parejas”, “pero y entonces, ¿hasta cuando”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Las críticas no cesaron: “No sé, pero uno se retrata así con la familia y pareja”, “lo que quiere es darle celos a Toni”, “se pasa”, “uy, esta se pasa de confianzuda. Ni las solteras”, “la única manera que esto estaría bien es que el cocinero sea gay”, “esa pose como que no, así sea de compañerismo”, “no me gustaría ver a mi esposo abrazando de esa manera a su compañera de trabajo”, “creo que este cocinero tiene un amor platónico con ella”, “qué falta de respeto Adamari”.

Algunos usuarios salieron en defensa de los artistas: “La gente hace una novela por una simple foto”, “ellos son como buenos hermanos”, “ellos son buenos amigos, qué lindos se ven”, “ella y el chef son muy buenos amigos”, “la gente sí es retrógrada y anticuada”, “qué bellos”, “par de bellos”, “linda foto”, “tan bellos”.

