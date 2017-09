Actriz resulta herida tras sismo en México (VIDEO)

Tras una foto digna de revista, en la que se le ve regia, muy bien arreglada y como buena colombiana tomando café, la actriz Juliana Galvis sorprendió a sus seguidores con un video en el que se le ve con golpes en la cara tras el sismo de 7.2 grados que este mediodía sacudió a la Ciudad de México.

“¡Estamos bien! Yo tengo heridas leves, pero Agatha, Pedro y mi mamá están bien. Estoy tratando de llegar a la casa. ¡La ciudad está hecha un caos! Recen por nosotros”, escribió la colombiana junto a un video en el que además de su rostro refleja angustia, también muestra las heridas que sufrió con el fuerte movimiento telúrico.

Sin revelar dónde estaba cuando ocurrió el temblor, la actriz de novelas como La Piloto explica que “a todos los que me han escrito, no puedo gastarme la pila, no sabemos qué vaya a seguir pasando, esperemos que nada, Agatha, Pedro y mi mamá están bien, yo voy en camino a estar con ellos, tengo algunas heridas en las piernas y en los brazos, pero bien”.