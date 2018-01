A sus 53 años, Michelle Obama luce estupenda en bikini (FOTOS)

Michelle Obama y su hija mayor Malia hicieron una rara aparición pública en traje de baño, mientras disfrutaban de los soleados días de Miami.

En su visita a la playa, la ex primera dama, de 53 años, lució sensacional con un bikini blanco, que combinó con un short denim blanco a la cintura y una blusa ancha del mismo color. Siendo bien conocida su afición al ejercicio, no es de extrañar que la abogada presumiera de su figura delgada y atlética.

Mientras tanto, Malia prefirió optar por un look más relajado, al vestir un suéter con capucha, sobre su bikini negro. La estudiante de la Universidad de Harvard también llevaba en sus manos un libro y su iPhone, probablemente para ponerse al día con los deberes escolares antes de incorporarse a la exigente y prestigiosa institución, luego de las vacaciones.

Mother-daughter vacation. Michelle and Malia Obama hit the beach in Miami, then head out to dinner. As far as I know, they did not run into any Trumps who are also vacationing in Florida. pic.twitter.com/yPsFJ0IoV2

