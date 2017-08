A Niurka Marcos no le gustan los filtros… porque es ‘perfecta’ (FOTOS Y VIDEO)

A Niurka Marcos no le gustan los filtros, porque dice “soy perfecta”.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, una mujer la está grabando mientras ella pide un acercamiento hacia su cuello, es entonces cuando la chica le dice que le iba a poner un filtro y ella responde tajantemente.

“No, no, no me estés poniendo engaño pa la gente, chécate, mira, despacio, qué linda soy caballero, soy perfecta”, dice la actriz de origen cubano en el video que, sin embargo, sí tiene filtro.

Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Pero posteriormente publicó otro video más en tono de burla, en el que es ‘cachada’ mientras está poniendo un filtro a su foto.

También te recomendamos… Esto es lo que tienes que hacer si quieres tener la figura de Clarissa Molina (VIDEO)

“¿No que sin filtro?”, le pregunta la misma mujer del video anterior y Niurka responde “¿tú me estás vigilando a mí chica?, nada más estaba para enseñarle a mi niña Romina, pero no es cierto, yo no hago filtros”.

Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 4:48 PDT

Así aclaró que todo se trató de una broma, porque la cubana cuelga fotos y videos tanto con filtro como sin filtro.

No te lo pierdas… Tu horóscopo para este miércoles 23 de agosto

En la foto anterior a los videos aparece con filtro y entre los comentarios de sus fans, se lee el siguiente: “Tú eres guapísima, solo no te vayas a cirujear como las otras que eran bellísimas naturales y se empiezan a poner tanta cosa para verse mejor y se veían mejor antes”.

Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 4:43 PDT

En una de sus más recientes fotos con su madre, aparece al natural y sus seguidores aprovecharon para hacerle peticiones: “Eres tan linda, ya no te pongas nada en los labios”, le escribió una usuaria de Instagram.