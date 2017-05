A Edith González ya le está creciendo el cabello (VIDEOS)

Tras la quimioterapia que ha recibido en su lucha contra el cáncer, a Edith González ya le está volviendo a crecer el cabello. Así lo dejó ver en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, en donde se le ve bailando muy sexy al ritmo de “Bésame mucho”.

Y es que la actriz no deja de sonreírle a la vida y de compartir esos momentos en sus redes sociales.

Con miradas coquetas y movimientos corporales que terminan en el piso, la actriz disfrutó del instante con un micrófono en mano.

Y si…… la vida es mejor #cantando #bailando 💃 #besame #besamemucho 💋💋💋💋#mivida #mirumbo #mitiempo #siyopuedotupuedes😎 #elpoderestadentrodeti🙌 Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 25 de May de 2017 a la(s) 4:45 PDT



Desde hace aproximadamente un año Edith mantiene una lucha contra el cáncer y ha dicho que su intención es mostrar una actitud positiva ante esta experiencia.

En la pasada entrega de los premios Luminus, lució sonriente y restó importancia a la situación que enfrenta: “De la salud todo bien, sólo tengo cáncer”.

#lipsync#fun#fungirl#yourock💥🎸🙌dance#dancingqueen#lifeiswhatyoumakeit #coloryorlife🌈#siyopuedotupuedes😎 #elpoderestadentrodet🙌 #besame #besamemucho 💋💋💋 Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 23 de May de 2017 a la(s) 11:30 PDT



“Loquita bella. Qué pronto va creciendo tu cabello, eso quiere decir que vas muy bien”, le escribió una fan.

Pero a otra le pareció “como que exagera con tanta payasada, tú no eres así, Dios te ayuda y está contigo, pero no necesitas hacer todo eso, antes eras muy creída y no te movías, ni hacías tanta cosa para llamar la atención”.

A lo que alguien más salió en su defensa: “Yo no entiendo a la gente que le dice cosas malas y la agreden. Si la van a seguir para decirle cosas feas, no la sigan. Gente cruel y sin corazón. En vez de decirle cosas malas, hay que aplaudirla por tener ese ánimo y esa fortaleza. Es una mujer hermosa que está pasando un mal momento y lo menos que necesita son malas energías”.