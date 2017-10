Cuando los niños ven que las celebridades están orgullosas de sus raíces, esto les da esperanza y les abre un mundo de posibilidades, sobre todo cuando el ambiente no es el más positivo para ellos.

Combatir los estereotipos de Hollywood ha sido muy difícil para los artistas latinos, pero eso no es nada comparado con los comentarios políticos negativos que los latinos han estado recibiendo. Los ataques que no cesan y los comentarios denigrantes -muchas veces expresados con un lenguaje que incita el miedo al “otro”- les dan una carga extra a los actores de raíces latinoamericanas.

Ellos saben que sus caras e imágenes representan a millones de personas en los Estados Unidos y el resto del mundo ante quienes están teniendo una injusta y mala reputación. Aunque este no es el tipo de atención que nadie elegiría, muchos actores la han usado para celebrar la cultura latina, demostrar que quienes los ofenden están equivocados e inspirar a los niños a seguir sus sueños a pesar de lo que escuchan en las noticias.

La influencia que las celebridades pueden tener en los niños no debe ser subestimada cuando muestran con orgullo sus raíces, al interpretar a personajes con acento, apoyar las causas latinas en las redes sociales y pelear por la diversidad en un clima político nada amigable. Los niños reciben el mensaje de que ellos también pueden ser ellos mismos sin tener que negar sus raíces.

Los siguientes artistas se han convertido en embajadores latinos, al demostrar a través de sus logros que aunque el talento importa, la persistencia, el trabajo duro y el compromiso pueden cambiar al mundo.

Diego Luna

El importante papel del actor en Rogue One: A Star Wars Story fue un gran logro. Su interpretación del piloto rebelde Cassian Andor con un fuerte acento le agregó diversidad al papel. Además, el hecho de haber participado en la campaña”Desfronterízate” demuestra que está alineado del lado de las causas migratorias.

Salma Hayek

A través de su prolífica carrera (Puss in Boots, The Pirates! Band of Misfits), Hayek ha demostrado su talento y su capacidad no solo como actriz, sino como mujer de negocios. En su más reciente film llamado Beatriz at Dinner, ella interpreta a una inmigrante mexicana que enfrenta a un hombre de negzocios rico y racista. El trabajo de activismo de Hayek incluye la lucha en contra de la violencia doméstica y el empoderamiento femenino.

Lin-Manuel Miranda

El artista detrás del exitoso musical Hamilton se volvió famoso al contar la historia de los Estados Unidos desde un punto de vista muy diverso. Él utiliza su influencia para apoyar a los latinos, inmigrantes y a Puerto Rico (de donde es su familia) en las redes sociales y en los medios. Uno de sus más recientes videos “ Immigrants (We Get the Job Done)” resalta las múltiples contribuciones que los inmigrantes hacen a los Estados Unidos.

Gina Rodriguez

La ganadora del Golden Globe por su actuación en Jane the Virgin ha usado su fama para abogar por el incremento de la diversidad en la industria del entretenimiento. Su fundación, llamada “We Will” apoya a mujeres de bajos recursos que quieren explorar el mundo del arte.

America Ferrera

A través de sus interpretaciones estelares en Real Women Have Curves y Ugly Betty, Ferrara ha ganado seguidores en todo el mundo. Ella es una activista que no tiene miedo de hablar y lanzó una iniciativa llamada Harness para alentar a los jóvenes a involucrarse en causas políticas.

Fuente: Common Sense Media

Te puede interesar: Alicia Machado se somete a cirugía de senos (FOTO Y VIDEO)