La farmacia de Costco: precios, medicamentos de receta, rellenado y más, que debes saber.

Cuando quieres ahorrar en medicinas de receta, la farmacia de Costco podría ser la solución. El departamento de farmacia en el club bodega cadena ofrece todo un rango de medicamentos de receta, junto con medicamentos de libre venta, salud, remedios, equipo médico durable y más. En este artículo, daremos un vistazo a los precios de la farmacia de Costco, rellenado, medicamentos de mascota y más.

No hay escases de lugares a donde ir cuando necesitas medicamentos de recetas. Pero hay unas cuantas razones persuasivas por las que querrías de la farmacia de Costco la farmacia de tu elección para ti y tu familia.

1. No tienes que ser miembro para comprar medicinas de receta

Primero y más importante, por ley, la farmacia de Costco está abierta para cualquiera que lo requiera. En la práctica, eso significa que, en la mayoría de los estados. Así que normalmente no tienes que ser miembro para ir a la farmacia de Costco. En la era de los precios elevados de los medicamentos de receta, Costco tiene normalmente costos bajos en medicamentos. Si estás buscando rebajar esos gastos de los medicamentos de receta, el club bodega puede ser un buen lugar para comenzar, y no necesariamente tienes que pagar una cuota de membresía anual para ahorrar. Algunos hasta tienen una entrada separada para los que no son miembros que los lleva directo a la farmacia. Llama a tu tienda local para verificar antes de salir.