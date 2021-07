Tommy Mottola le contesta

El primero en responder a la publicación de Thalía fue su esposo, el empresario musical Tommy Mottola, quien le escribió unas románticas palabras: “Mi Amor TE AMO por Siempre every day of our life together has been the greatest adventure and gift to me you are my light and my savior..the center of strength to our family!! In love with you forever”.

En las redes sociales de Mottola es muy común ver videos de su esposa, así como fotografía, pero no solo de ella también comparte fotos con su hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, lo cual indica que la relación de la pareja está más sólida que nunca. VER VIDEO AQUÍ