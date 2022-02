Christian Nodal no le fue indiferente y tomo dicha prenda del suelo y se la colocó en el hombro mientras seguía interpretando su canción. Y es que no fue solamente la prenda, si no que venía escrito el número telefónico de la chica, en caso de que, ahora que el cantante está soltero, la llame. (MIRA AQUÍ EL VIDEO)

No es novedad que algunas fanáticas, al momento de ver a su artísta favorito demuestren el amor que le tienen lanzándole regalos al escenario, y con las fans de Nodal no es la excepción. La cosa es que se grabó el momento en el que una de ellas, le lanza una prenda de interior al cantante.

Se desconocen las verdaderas razones por las cuales la pareja terminó, que aunque se ha especulado mucho, no es segura ninguna de ellas. Unos portales dicen que fue porque el cantante no le prestó dinero, y otros por una supuesta infidelidad de parte de el con nada mas y nada menos con su ex, sin embargo, nada es seguro y se quedan en especulaciones.

Posterior a esto, se muestra un video de la intérprete de “En el amor hay que perdonar” huyendo de la prensa en el aeropuerto, en donde la cantante no quiso dar ninguna declaración sobre lo que pasó con Nodal. Nada está comprobado, sin embargo, los fanáticos de Belinda no dudaron en hablar mal de Christian en los comentarios… (MIRA AQUÍ EL TIKTOK)

En TikTok, una usuaria de nombre Italia Herrera, hizo un video y publicó una foto en donde se puede ver supuestamente al intérprete de “Botella tras botella” con la quien, dicen podría ser su ex novia, cenando el día 14 de febrero, mientras que por su parte, Belinda no la pasó nada bien.

Fan Christian Nodal ropa: Le tiran a Nodal por ‘pasar tan rápido de página’

Aunque aún no está comprobado si Nodal estaba con su ex novia, los fans no dejaron pasar la oportunidad de escribir lo que pensaban: “Ella siendo acosada y él como si nada, cuando en realidad no sabemos lo qué pasó, en fin y la ex debería darse su lugar.”, “La que se quede al vato pierde”, “Pues quien sabe que le hizo la Belinda, por que el vato encul… si sé miraba y bastante pero bueno, por algo anda haciendo eso”.

Por otra parte, a la ex novia de Nodal también le llovieron malos comentarios: “Solo opino que la ex debió darse a desear más, estar disponible para el no está padre porque lo crece.”, “¿Tan rápido? no pues… hombres”, “Que bajo cae la ex también después de que la cambió. Animo Beli, te mereces algo mejor, no este poco hombre, que de caballero no tiene nada”. Entre muchos otros…