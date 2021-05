“Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, escribió la cantante.

La colombiana más famosa, Shakira, no dudó en expresar su postura por la situación de su país, e hizo un enérgico llamado al gobierno colombiano, en su mensaje, que lleva más de 546,822 Me Gusta escribió: “Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica”.

Famosos condenan violencia Colombia: ‘Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos’

Maluma fue otro de los famosos colombianos que se pronunció por la situación actual de su país con el siguiente mensaje: “MI AMADA COLOMBIA.. Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos…. La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas…”, comenzó escribiendo.

“… por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia… fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MÁS MUERTES, NO MÁS AGRESIONES”, finalizó.