Se da a conocer la muerte de famoso actor de doblaje

Se trata de Cris Ayres, quien daba la voz de Freezer en Estados Unidos

La novia del actor afirma que era el ser más amable y gentil de todos “Mi mundo se oscureció”. Se da a conocer la lamentable muerte de famoso actor de doblaje conocido por aparecer en el manga japones “Dragon Ball” a la edad de 56 años. Se trata del actor Chris Ayres, quien le dio voz a uno de los villanos principales y emperador llamado Freezer. Relacionado ¿Enamorado de nuevo? Rafael Amaya presenta a la gran afortunada a la que llama ‘el amor de su vida’ (VIDEO) ¡Viven 4 horas de terror! Tiroteo en el centro de Atlanta deja dos muertos (FOTOS) Andrés Manuel López Obrador de luto tras irreparable pérdida Fue a través de las redes sociales de su novia, la también actriz de doblaje, Krystal LaPorte, en donde se dio a conocer el fallecimiento de este actor a los 56 años, provocando una gran consternación en el mundo de los comics y de los fieles fanáticos de la serie de la aventuras de Goku en el cómic de“Dragon Ball”. Cris Ayres falleció en paz y rodeado de su familia; Se da a conocer la muerte de famoso actor de doblaje de “Dragon Ball” a los 56 años A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz de doblaje, Krystal LaPorte informó esta lamentable muerte, mandando un comunicado oficial para los fieles fanáticos y amigos del fallecido actor de doblaje, informando que Cris había muerto en paz y rodeado de toda su familia: “El 18 de octubre a las 8:40 pm mi mundo se oscureció”, inició con su comunicado. “Christopher Owen Ayres falleció en paz, cerca de su madre, hermano y su novia” (…) “Su rostro fue besado, sus manos fueron sostenidas. Jugamos, escuchamos la canción que sonaría en nuestra boda para bailar nuestro primer baile, su madre y su hermano le contaron historia de pequeño, y se fue”, escribió.

Su novia afirma que no sabe como vivirá en un mundo sin él; muere de famoso actor de doblaje de “Dragon Ball” a los 56 años Tras estas palabras, Krystal LaPorte, novia del fallecido actor de doblaje, conocido por participar en el comic de “Dragon Ball”, informó que no sabrá como comenzar a vivir en un mundo sin él: “Nunca he vivido en un mundo en donde Chris no este. Tengo miedo de eso. Tanta humanidad, amabilidad, compasión, generosidad, concentrada en un solo hombre. Todo se siente demasiado frío”. Posteriormente, la actriz confesó que extrañará todo de él, desde su rostro hasta su voz: “Chris, extraño tu rostro, tu voz, extraño tus abrazos. Ni siquiera puedo comenzar a comprender que ya no volveré a cruzar por esa puerta y ya no escuchar “Hola hermosa chica”. Extraño ser tu chica y te extraño a ti”.

Le desea un buen viaje; famoso actor de doblaje de “Dragon Ball” a los 56 años pierde la vida Para ir finalizando con su comunicado, la actriz de doblaje, Krystal LaPorte le deseó un buen viaje a “su querido Chris”, pidiéndole que donde sea que estuviera se encontrara feliz y en paz, bailando como siempre lo ha hecho y tomando un fuerte respiro con sus pulmones sanos y recuperados: “Espero que donde sea que este la primera cosa que hagas sea tomar un largo y profundo respiro con tus perfectos pulmones y bailar de nuevo. Espero que puedas ver a toda la gente y los animales que sé que extrañas mucho (…) Sé que mucha gente esta leyendo esto, y se estarán preguntando ¿hay algo que pueda hacer? Por favor, sé más como Chris, si aprendiste algo de él, ponlo en este mundo. Lo necesita”, finalizó con su comunicado.

Tenía etapa terminal de una enfermedad crónica A pesar de que Krystal LaPonte, novia del fallecido actor no informó las causas de su muerte durante su comunicado, el portal The New York Post informó que el actor de doblaje sufría de varios problemas en sus pulmones, siendo en el año 2017 cuando se informó que tenía una enfermedad obstructiva cardiaca en etapa terminal. Por su parte, el portal SinEmbargo informó que durante varios días el actor estadounidense Cris Ayres estuvo intervenido en un hospital durante varios días debido a esta misma enfermedad, por el cual también se sometió a diversas cirugías que debilitaron considerablemente su salud.

Apareció en múltiples producciones de Dragon Ball A lo largo de su carrera, el actor de doblaje nacido en Virginia causó gran sensación en el universo de Dragon Ball al aparecer en varias de sus producciones, y es que, además de interpretar al villano Freezer en este comic, también prestó su voz para la película de “Dragon Ball Super: Broly”, así como para varios videojuegos. Cabe destacar que fue en el año 2020 cuando familiares y amigos crearon una cuenta en GoFoundMe, el cual tenía como motivo ayudar a Chris Ayres y a su familia para pagar un trasplante de doble pulmón vital para el fallecido actor de doblaje. Hasta ese momento se había recaudado más de 75 mil dólares. PUEDES VER EL COMUNICADO DE SU NOVIA AQUÍ

Muere el primer actor Miguel Palmer tras sufrir 2 paros cardíacos A los 78 años de edad, y luego de varios meses de estar luchando por recuperar su salud, muere el primer actor Miguel Palmer tras sufrir 2 paros cardiacos después de vivir en el abandono en su casa en la Ciudad de México. Hace apenas una semana, había sido operado de megacolon tóxico. Su hija Valeria Palmer entre lágrimas dijo a las cámaras de Ventaneando: “Hoy puedo decir que el mejor hombre del mundo se me fue al cielo. Ay… yo no sabía que era un dolor tan grande perder a un padre, pero ahora va hacer su teatro clásico en el cielo, gracias a todo el público, sus oraciones, sus misas, todo lo que hicieron para levantar a mi papá”. Fue su hija, la también actriz Valeria Palmer, quien dio a conocer esta triste noticia a través de su página oficial de Facebook. Hace apenas unos días, se habían pedido donantes de sangre de cualquier tipo para Ángel Palomera Gonzalí, nombre real del actor.

Lamentan la noticia de la muerte de Miguel Palmer Poco después de las tres de la tarde de hoy, la hija de Miguel Palmer escribió lo siguiente: “Bye pá, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para tí. Hasta siempre pá…”. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes: “Lamento mucho esta noticia, Vale. Pero creo que hoy está mejor! Te mando un abrazo muy fuerte”, “Que Dios lo reciba en su lecho y lo tenga en su santa gloria…”, “Te abrazamos, Valeria, no quedó en ti, Dios lo reciba en su gloria”.

Descanse en paz, Miguel Palmer; “Era un actorazo” Inmediatamente después de que se informara sobre la muerte del primer actor Miguel Palmer, usuarios de las redes sociales expresaron sus condolencias y algo más. Una internauta se expresó así del histrión: “Actorazo, guapísimo, varonil… de los que ya no hay. Descanse en paz”. “Lamentablemente, el mundo del espectáculo perdió a una gran estrella: el actor Miguel Palmer”, “Que en paz descanse mi queridísimo MiguelPalmer, mi Coronel Pickering. Generoso compañero y gran actor, tipazo dentro y fuera de escena. ¡Hasta Pronto!”, se podía leer en los comentarios de varios usuarios en redes sociales.

Buscaban moverlo de hospital En septiembre pasado, se informó que, debido a la tercera ola de Covid-19, el actor Miguel Palmer no había podido ser trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Por ello, su hija Valeria Palmer estaba evaluando moverlo a otro nosocomio, donde el histrión continuaría su tratamiento por deshidratación y desnutrición. “El 2 de septiembre cumplió cinco meses (de estar internado). Está estable, sus médicos están trabajando en ver qué es lo que sigue porque se nos está pasando un poco la entrada al Hospital de Nutrición. Los médicos mismos son los que me están diciendo que ya es necesario cambiarlo. Los papeles ya están ingresados en el Instituto hace dos meses y yo he estado yendo dos o tres veces por semana. La cuestión es que no hay camas”, afirmó Valeria Palmer.