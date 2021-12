Estas famosas se suman a la lista de Anabel Hernández.

Conoce las razones por las que se han visto involucradas.

¿Habrá segunda parte del polémico libro de Anabel?

Famosas señaladas romance narcos. El libro “Emma y las otras señoras del narco” ha causado una grandísima polémica en los últimos días, pues en él se plasman varios nombres de celebridades que supuestamente mantuvieron cualquier tipo de relación con los capos más peligrosos y mencionados del narcotráfico.

Después de que salió el manuscrito a la luz, muchos de los famosos tuvieron que defender su nombre ya que les causó gran molestia que los nombraran y dijeran supuestas calumnias hacía su persona. Corren rumores de que habrá una segunda parte del libro ya que según la periodista tiene una larga lista para sacar a la luz. Te cuento quienes son las famosas que se suman a quienes han mantenido romances con capos.

De acuerdo al portal SDP la periodista Anabel Hernández reveló detalles de la supuesta segunda edición de su polémico libro en la Feria Internacional del Libro. Dio unas cuantas pistas de lo que está por venir en el segundo manuscrito, “Tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo del espectáculo” comentó la periodista.

En el portal anteriormente citado se dijo que esos nombres no aparecieron en su libro porque aún no ha terminado la investigación sobre los sucesos que las involucra con el narco, “Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación, mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando yo haya terminado la investigación”, comentó Anabel Hernández ante la FIL.