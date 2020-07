Le mandan a famosa a la policía en pleno cumpleaños

La modelo y empresaria colombiana Andrea Valdiri hizo una fiesta en su casa y pagó las consecuencias

“¿En serio? Me acaban de mandar la patrulla Covid”

Le mandan a famosa a la policía en pleno cumpleaños por hacer una fiesta en su casa. La modelo y empresaria colombiana Andrea Valdiri nunca se imaginó que su celebración terminaría de esta manera y que fuera exhibida en las redes sociales, aunque muchos se pusieron de su lado.

Con más de medio millón de reproducciones hasta el momento, este video en el que Andrea Valdiri no puede disimular su sorpresa por la llegada de policía en pleno cumpleaños, está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa.

“Los vecinos de Andrea Valdiri le mandan un ejército a su casa en plena fiesta de cumpleaños virtual”, se puede leer en esta publicación de Suelta la sopa.

“¿En serio? Me acaban de mandar la patrulla Covid”, dijo la modelo y empresaria colombiana, quien también fuera Miss Colombia en el 2015, sin poder disimular su asombro por la sorpresa que le mandaron sus vecinos.

Segundos después, se escucha una voz decir: “Abajo está la policía y la patrulla Covid”, a lo que Andrea Valdiri responde: “Pero si aquí no hay gente. Bueno, recibamos a los policías y a la patrulla Covid, baby”, al mismo tiempo que aplaude y manda un beso a la cámara: “Divino, el día de mi cumpleaños”.

Luego de que los policías entraran a la casa, Andrea expresó: “Tiene que haber algo, siempre es lo mismo y encuentran a los mismos”, a lo que uno de los miembros de la patrulla Covid le agradeció por haberles mostrado que todo estaba en orden y que esperan que todo siga así para evitar inconvenientes con la comunidad.

Y cuando parecía que todo terminaría aquí, miembros de la policía y la patrulla Covid siguieron conversando con la modelo y empresaria colombiana para que esto no vuelva a ocurrir y que entienda que ellos solamente están realizando su trabajo.

Los usuarios de esta cuenta reaccionaron de diferentes maneras después de ver cómo la policía llegó a la casa de Andrea Valdiri por hacer fiesta en su casa en plena pandemia por el coronavirus:

“Wow, pero esos vecinos son el demonio, los invitados eran los osos de peluche”, “Chismosos hay en todas partes del mundo”, “Que gente dañiña. La envidia no los deja vivir”, “Es que esta mujer hace mucha fiesta”, “Pero todo era virtual, ni había gente allí”, “Ella hizo su fiesta con su gente, estaban los mismos de siempre. Ella sabe lo que hace, la que puede puede y los que no, critican”, “Ya se cansaron los vecinos de tanta vaina con ella, es mejor que viva en otro lado”, “No pasa nada, es una convivencia con la misma gente que vive en la misma casa, no le veo el problema, usen la lógica”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ