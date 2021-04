Autoridades estadounidenses están liberando a familias migrantes en la frontera sin ningún tipo de trámites

Las liberaciones rápidas alivian la presión sobre la Patrulla Fronteriza y los centros de detención abarrotados

“Esperamos que puedan ayudarnos con nuestros papeles para que podamos seguir adelante, trabajar y enviar (dinero) a nuestras familias”, dijo un inmigrante

Las autoridades estadounidenses están liberando a las familias de migrantes en la frontera mexicana sin aviso para comparecer en la corte de inmigración o, a veces, sin ningún papeleo, una medida que ahorra tiempo y que ha dejado a los migrantes confundidos, informó The Associated Press.

Las liberaciones rápidas alivian la presión sobre la Patrulla Fronteriza y sus instalaciones de detención muy abarrotadas, pero cambia el trabajo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. Las familias son liberadas con registros de reserva, cuando tienen algún papeleo, aunque solo se fotografían y se toman las huellas digitales de los padres.

Familias migrantes son liberadas sin notificación judicial ni papeleo

La Patrulla Fronteriza inició la práctica inusual la semana pasada en el Valle del Río Grande de Texas, que ha visto el mayor aumento en la cantidad de familias migrantes y menores no acompañados que cruzan la frontera. La semana pasada, la agencia agregó instrucciones para informar a una oficina de ICE dentro de los 60 días a los documentos de reserva de los adultos.

Pero algunos no obtuvieron ningún documento, incluidos docenas en la Iglesia Católica Our Lady of Guadalupe en la ciudad fronteriza de Mission en Texas, donde unos 100 migrantes liberados por las autoridades estadounidenses habían estado llegando cada noche para dormir en colchonetas en las aulas de una escuela primaria cerrada.