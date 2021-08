Alrededor de 4 millones de niños estarían perdiendo sus cheques mensuales, debido a que sus padres no han reclamado el estímulo, de acuerdo con un reporte de The Sun. La ayuda de este crédito se entregará mes con mes hasta diciembre.

El nuevo crédito tributario contempla ayuda para aquellos niños ciudadanos que sus padres son inmigrantes. Sin embargo muchas familias de indocumentados no han recibido su cheque. Lo anterior, por diversos motivos y ahora advierte cómo obtener el estímulo.

Familias de indocumentados deben registrarse para el cheque

Más de 59 millones de niños en julio debieron obtener la ayuda. Sin embargo, de acuerdo con un informe del Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas) millones se están quedando si la ayuda del gobierno.

De acuerdo con el medio citado, estas familias de indocumentados no estarían recibiendo su cheque principalmente por que los padres no han presentado su declaración de impuestos, o no han utilizado las herramientas para el registro ante el IRS.