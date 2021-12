Casa Blanca: Familias podrían recibir DOBLE cheque por hijos en febrero

En marzo, el Senado aprobó el Plan de Rescate Estadounidense que contemplaba la ampliación del Crédito Tributario por Hijos. Sin embargo, esta modificación estaba prevista solo por este año y aun es incierto lo que pueda pasar con estos créditos fiscales para el 2022, en especial luego de que la Ley Build Back Better se estancara. Aun así, existe una esperanza.

Familias podrían recibir DOBLE cheque por hijos en febrero

Si bien es cierto que la legislación Build Back Better se ha estacando en el Senado, aun hay oportunidades de que los demócratas consigan los votos necesarios para darle el visto bueno. Si la aprobaran, los créditos fiscales por hijos se extenderían por lo menos un año más.

Sin embargo, esto también significa que el IRS tendrá que reanudar los pagos y para ello requiere tiempo. Si en el Senado no dan la aprobación con suficiente antelación, entonces el IRS no podrá organizar su sistema de pagos mensuales a tiempo para emitir los cheques de enero. Así que la Casa Blanca ha sugerido que una alternativa es que el IRS envíe pagos dobles en febrero, apuntó The Sun.