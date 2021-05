Según indicó la Casa Blanca citada por The Sun, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) están trabajando para garantizar que se realicen más pagos este mes y apuntó que los primeros cheques habrían estado llegando a algunos hogares desde la semana pasada.

El plan del presidente Joe Biden hará que cada padre e hijo reciba 1,400 dólares en pagos directos y, debido a la expansión del Crédito Tributario por Hijos, las familias también recibirán 2,600 dólares más en créditos fiscales, reseñó The Sun.

Más beneficios. Familias de cuatro miembros recibirían 8,200 dólares más en dinero de estímulo económico bajo un nuevo Plan de Rescate Estadounidense, mientras se espera que más cheques de ayuda lleguen esta semana, reportó el diario The Sun.

Para los hogares que no han presentado la solicitud para 2020, el IRS revisará los registros del año anterior para determinar el pago por ayuda económica que le correspondería a esas familias.

The Sun mencionó que el sitio web del gobierno notificó: “El IRS y la Oficina del Servicio Fiscal están aprovechando las lecciones aprendidas en rondas de pagos anteriores para aumentar el número de hogares que recibirán pagos electrónicos, que son sustancialmente más rápidos que los cheques”.

Acotó que se enviarán cheques en papel o tarjetas de débito a los hogares donde el Departamento del Tesoro no pueda determinar una cuenta bancaria para transferir el dinero de ayuda económica.

El sitio web del gobierno de Estados Unidos afirma, según agregó el diario The Sun, que eso incluye a las personas que utilizaron el “portal de no contribuyentes” para las rondas de pagos anteriores.

Aquellos que no han presentado sus declaraciones de impuestos de los años 2019 o 2020 pueden experimentar retrasos por parte del IRS. Esto se debe a un problema durante la primera ronda de cheques de estímulo de 1,200 dólares, lo que los llevó a crear un sitio web para que los no declarantes reclamen su efectivo, explicó el referido medio.

El reporte del diario The Sun también recordó que desde hace un tiempo ha habido diversos problemas con el cheque de estímulo de 1,400 dólares, lo que ha provocado retrasos en el pago para algunas personas.

Durante una conferencia telefónica con reporteros el viernes pasado, el IRS y los funcionarios del Departamento del Tesoro dijeron que quienes no declaran impuestos, ahora deben presentar una declaración de impuestos de 2020 para obtener el dinero que se les debe.

Esas personas debían proporcionar la información o direcciones de su cuenta bancaria y el número de dependientes. Sin embargo, ese sitio web estuvo cerrado desde el año pasado y no es probable que se vuelva a lanzar, enfatizó The Sun.

Elegibles para la ayuda

De manera similar, apuntó The Sun, aquellos que perdieron ingresos durante la pandemia pero que aún no han presentado su declaración de impuestos de 2020 pueden que no vean su cheque durante un tiempo.

Eso significa que aquellos que, por ejemplo, perdieron su trabajo y ganaron $50,000 en lugar de los $100,000 documentados previamente, ahora serían elegibles para obtener el dinero, expuso The Sun.