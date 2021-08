Familias de bajos ingresos todavía pueden pedir crédito en los impuestos.

Desde el pasado 15 de julio, el IRS comenzó a distribuir los cheques del Crédito Tributario por hijos a unas 36 millones de familias en Estados Unidos . La buena noticia es que muchas familias que aun no se han registrado, están a tiempo de hacerlo y el IRS explicó cómo lograrlo.

“Algunas personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden ser elegibles para los pagos del impacto económico de 1,400 dólares por persona”, añadió la agencia.

El IRS recordó que hay muchas personas que no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos y quizás por esto podrían estar perdiendo la oportunidad de solicitar la ayuda federal, para lo que solo necesitan utilizar la herramienta en internet (Non-Filer Sign-up) que permite a todos los ciudadanos explorar la elegibilidad para esos pagos, reseñó EFE.

¿Cómo confirmar si soy elegible?

De hecho, el IRS recordó que las personas pueden obtener estos beneficios federales aun si no trabajan, no tienen ingresos o no cuentan con una dirección permanente. Así que la mejor forma de confirmar si es elegible es utilizando el “Asistente de elegibilidad del Crédito tributario por hijos“.

Se trata de una herramienta en ESPAÑOL, que ayudará a las familias a determinar si son elegibles o no para estos pagos. “Antes de presentar una declaración o usar la herramienta Non-Filer Sign-up, las familias que no están seguras si califican para el crédito o los pagos por adelantado tal vez quieran usar otra nueva herramienta: el Asistente de elegibilidad del Crédito tributario por hijos”, aconseja la agencia.