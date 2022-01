“Me alegra que Rosie ya no esté a cargo”; familiares de las víctimas del accidente aéreo revelan lo peor

En la entrevista, la supuesta fuente no quiso dar su nombre, sin embargo sí recalcó que era uno de los familiares de las personas que murieron en ese accidente aéreo. Tras esto, reveló que le agradaba mucho que Rosie Rivera ya no estuviera en la gestión ni en la administración de las empresas de Jenni Rivera:

“Han pasado años y la familia Rivera se restructura con lo que dejó Jenni Rivera, no me interesa dar ninguna opinión, pero me alegra que Rosie ya no esté a cargo, es una mala persona, una ladrona que se lleva a la boca un pan muy amargo”, rescató las palabras el también portal Show.news