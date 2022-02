Melissa Lucio está a menos de dos meses de ser ejecutada en Texas por la muerte de su hija.

Algunos miembros de su familia piden que se detenga la ejecución pues aseguran es inocente.

Mariah Álvarez, de dos años, murió por golpes y las autoridades dicen que la mató su madre.

Melissa Lucio espera en una celda de Texas a que se ejecute su sentencia de pena de muerte por el asesinato de su hija. Sin embargo, los familiares de Melissa Lucio luchan para que se suspenda la ejecución pues aseguran que la mujer es inocente del crimen por el cual fue acusada, juzgada y condenada.

“La van a matar. Ella no es una asesina, ella no es culpable. Sólo estamos pidiendo que vean la película” dijo Sonya Valencia Álvarez, citada por la agencia española de noticias EFE, refiriéndose al documental State of Texas vs. Melissa (2020) de la cineasta Sabrina Van Tassel y que muestra irregularidades en el caso de Melissa Lucio.

Piden que se suspenda la pena de muerte de Melissa Lucio en Texas

Sonya Valencia Álvarez junto con otros familiares, amigos y abogados de Melissa Lucio se congregaron el lunes siete de febrero del 2022 afuera de la oficina de Luis A. Sáenz, Fiscal de Distrito en el Condado de Cameron en Texas, para que analice el documental de Sabrina Van Tassel y reabra la investigación del caso.

Melissa Lucio, de 53 años, ha sido informada que su sentencia a la pena de muerte se cumplirá el 27 de abril del 2022 por la muerte de su hija. El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés) ya le informó a Melissa Lucio que un juez del Condado de Cameron firmó la fecha de su sentencia.