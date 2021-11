La fe mueve montañas. Mientras que tres neurólogos han afirmado que Carmen Salinas no podrá despertar del coma natural, la familia de la mexicana se mantiene con la fe y apuntan que “solo esperan un milagro” para que Carmelita logre salir adelante, pero ¿será que los familiares han pensado en desconectar a la ex aventurera para dejarla descansar?

Su nieta Carmen Plasencia comentó los siguiente: “No me atrevo a decir ‘ya no hay nada que hacer’, solamente lo que nos pide decirle es ‘este es el estado en el que esta mi abuelita , hay actividad cerebral, leve, pero los estudios marcan que sigue siendo una situación de coma natural bastante grave”.

Y es que, como se comentó en un inicio, tres neurólogos y especialistas en el tema han asegurado que era muy probable que la ex aventurera ya no despierte, su hija Carmen, quien con lagrimas en los ojos afirmó que estaba segura de que el milagro que tanto esperan llegará: “Yo sé que sí, porque mañana es mi cumpleaños, y quiero de regalo eso”, comentó María Eugenia, quien no dudó en romper en llanto.

Con este panorama tan desalentador, sus familiares han estado arribando a la Ciudad de México para saber cómo continúa la salud de Carmen Salinas, sin embargo el pronostico no es nada bueno, a tal grado de que muchos han asegurado que los familiares podrían desconectar a Carmelita para poder dejarla en paz, sin embargo no parece que ellos lo tengan como posibilidad por el momento.

SU CONDICIÓN ES GRAVE

A pesar de que los exámenes revelan que Carmen Salinas tiene actividad cerebral, sus familiares no han querido dar esperanzas. “Lo que marcan los estudios que se le han hecho a lo largo de estos días es una condición grave, eso es lo que podemos decirles que es lo que nos han reportado los médicos”, dijeron.

Cuando se les preguntó si el resultado de electroencefalograma no era motivo de esperanza, respondieron que: “lo que los médicos nos dicen no es hacia una evolución o hacia aun empeoramiento, sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador”.