“Hay dos formas de arreglar las cosas, ya sea llegando a un litigio o a través de la amigable negociación”, afirmando de paso que si no obtienen respuesta se irán a juicio: “Al final de cuentas están los tribunales para resolver si se tiene o no derecho a ello”, finalizó el abogado Alejandro Jiménez.

Afirman que la gestión de Rosie Rivera “fue un cochinero”

Cabe destacar que con anterioridad, algunos de los familiares de las víctimas del accidente en donde también murió Jenni Rivera afirmaron que la administración de Rosie Rivera había sido todo un desastre, y en pleno pleito familiar, ellos también aseguraron que ella era una ladrona:

“Han pasado años y la familia Rivera se restructura con lo que dejó Jenni Rivera, no me interesa dar ninguna opinión, pero me alegra que Rosie ya no esté a cargo, es una mala persona, una ladrona que se lleva a la boca un pan muy amargo (…) No los odio pero en verdad me duele ver su cara en la televisión, ellos nunca se portaron a la altura de Jenni”, mencionaron en ese entonces. VIDEO DEL FAMILIAR DEL ESTILISTA AQUÍ