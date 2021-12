Acusan a familia de Vicente Fernández de tener supuestos nexos con el narcotráfico, específicamente con ‘Nacho’ Coronel

Presentan libro ‘El Último Rey’ de la escritora Olga Wornat

Es una biografía no autorizada que habla de la vida de la dinastía del ‘Charro de Huentitán’ En medio de la terrible situación que atraviesa la familia de Vicente Fernández, por el estado de salud en que se encuentra ‘El Charro de Huentitán’, ahora aparecen acusaciones de que todo su ‘clan’ o ‘dinastía’ supuestamente están ligados al narcotráfico, específicamente con ‘Nacho’ Coronel, de acuerdo a información publicada por el portal SDP Noticias, en base a la publicación del libro ‘El Último Rey’, de la escritora Olga Wornat que revela muchas cosas ‘turbias’ de los integrantes. La revelación de estos detalles en el libro ‘El Último Rey’ se da en medio de la hospitalización del cantante mexicano, quien ya tiene meses postrado en una cama debido a una caída y aunque su salud mejoraba, tuvo una recaída hace unos días que le hicieron volver a terapia intensiva, por lo que su familia sigue esperando ese ‘milagro’ para que regrese a su hogar lo más pronto posible. Sin embargo, aún no les llega y ya les ‘tundieron’ un golpe que los deja prácticamente ‘noqueados’. ¿APROVECHA LA SITUACIÓN DEL CANTANTE PARA ATRAER REFLECTORES? Y es que la escritora del libro ‘El Último Rey’, peses a que no tiene la autorización del artista, quizá aprovechó la delicada situación y que los ojos del espectáculo están centrados en la recuperación del ídolo de México, para acaparar la atención y que su libro tuviera los reflectores, pero vaya de qué manera, pues con esto va a desatar todo un escándalo y muy seguramente la familia tendrá que salir a desmentirlo, pues son acusaciones muy delicadas. En una entrevista para el programa Chisme No Like, para Youtube, la escritora del libro ‘El Último Rey’ explicó cada uno de sus señalamientos para que no hubiera duda, sin embargo, dijo que no tiene los testimonios para asegurar los supuestos nexos de la familia con el narcotráfico, sí tiene las fuentes de las relaciones de algunos de sus integrantes con capos muy reconocidos en México.

¿COMPARA A LA FAMILIA DEL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’ CON LA SERIE ‘DALLAS’? La escritora del libro ‘El Último Rey’ da información de supuestos conflictos entre los integrantes de la familia, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el descubrimiento de supuestas “cosas oscuras” que encontró en la relaciones que tienen algunos de sus integrantes y sin ‘pelos en la lengua’, acusó a uno de ellos de tener ligas con el crimen organizado, sin embargo, reiteró no tener los testimonios, pero sí las fuentes de lo que sostiene. En su entrevista, la escritora reveló que al escribir su obra, se sintió como si estuviera en la serie ‘Dallas’, una historia basada en una familia muy poderosa, pero inmersa en algunos negocios ilícitos y así lo explicó: “En medio de eso, yo sentí como si me estuviera metiendo, curiosamente y haciendo el paralelo, con la serie ‘Dinastía’ o ‘Dallas’ paradójicamente”. Archivado como: Familia Vicente Fernández narcotráfico

¿QUÉ COSAS ‘OSCURAS’ ENCONTRÓ? Luego explica en el libro ‘El Último Rey’ porqué se sintió como en la serie y de manera textual dijo: “Porque cuando Vicente construye el rancho ‘3 Porrillos’ él se inspira en ‘Dallas’, que era una historia de malvados, de perversos, de psicópata”, agregó. Narró también que fue “un rompecabeza” entrar en la complicada su historia y “descubrir las luces y sombras de una dinastía”, una de las más ricas del país. Y a su historia agregó: “De un hombre que llegó a lo más alto que puede llegar, popular, que alcanzó la sima de su carrera, pero que detrás de él tiene una relación compleja con Alejandro, pero que también tuvo una vida difícil, con muchos tropiezos”, narró durante la entrevista para Chisme No Like del conductor Javier Ceriani. Archivado como: Familia Vicente Fernández narcotráfico

¿CUÁL DE LOS HIJOS ES EL MÁS PELIGROSO? Fue entonces que en el libro ‘El Último Rey’ ‘destapó’ al integrante de la familia que supuestamente tiene las ligas con el narco, específicamente con ‘Nacho’ Coronel. Sin más rodeos ni darle largas al asunto indica que supuestamente: “Descubro al hijo de Vicente Fernández y es ahí donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho”, refiriéndose al segundo hijo varón del ‘Charro de Huentitán’ de nombre Gerardo. Y lo acusó de algo más, según ella, supuestamente este hijo fue capaz de robarle a su propio padre y dice que es muy peligroso: “Fue capaz de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández porque es el que maneja el dinero de esa gran dinastía”, declaró la escritora. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Familia Vicente Fernández narcotráfico

Familia Vicente Fernández narcotráfico: ¿QUÉ COSAS OSCURAS HA HECHO EL HIJO DE VICENTE FERNÁNDEZ? Fue en este momento de la entrevista que la escritora del libro ‘El Último Rey’, Olga Wornat ‘soltó toda la sopa’ de la supuesta verdad del integrante de la dinastía que envuelto en el escándalo: “Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, tiene relaciones turbias, fue capaz de robar a su padre, a su hermano, porque le manejaba el dinero de los palenques”. Y sobre sus supuestas acusaciones la escritora Olga Wornat agregó información y señalo específicamente con quien está ligado el hijo del ‘Charro de Huentitán’: “Relaciones obscuras, relaciones con personajes, no te digo tener los testimonios, pero sí las fuentes de relaciones de Gerardo con Nacho Coronel, por ejemplo”, lo que desató un sinfín de comentarios de parte de los usuarios de internet.

Familia Vicente Fernández narcotráfico: ¿QUÉ PIENSA LA GENTE SOBRE LAS ACUSACIONES? Fue entonces que la gente comenzó a opinar sobre las supuestas ligas de la familia con el narcotraficante ‘Nacho’ coronel, específicamente el hijo Gerardo: “Es una lección de vida lo que están dando. No se puede idolatrar , ni creer en nadie. Pero lo más importante, no hay nada oculto bajo el sol.”, “Doña Cuca aguantó todo por conveniencia, por no trabajar y salir adelante sin un (hombre) que la engañó siempre”. “Wow es verdad lo que dicen que 2022 viene fuerte para los ricos y corruptos. También caen las kardashians”, “ahora sí me dejaron en shock, me gustan sus investigaciones, felicidades Elisa, Ceriani y a todo su equipo”, “Olga wornat es muy buena investigadora”, “todo se paga en esta vida”, “ya basta de tanto silencio e impunidad”, fueron otras de las expresiones de la gente.

Familia Vicente Fernández narcotráfico: ¿LA GENTE ESTÁ FELIZ POR LA ‘VERDAD’ DE LA ESCRITORA? Pero no todo paró allí, ya que la gente seguía insistiendo en las acusaciones de supuestas ligas de la familia con el narco Nacho Coronel, al menos de uno de sus integrantes: “Mañana no me pierdo esa entrevista, va a estar interesante, voy a buscar el libro ha! Suena interesante. Gracias amigos valientes, sigan adelante. Felicidades por hablar la verdad”, “el pueblo de México, tanta suciedad en la sociedad de Ricos y famosos espumosos”. “Todos los ídolos, cantantes y actrices están cayéndose uno por uno”, no será que Gerardo también lo secuestró la primera vez, como le gusta la lana seguro pudo ser un autosecuestro”, “que fichita es ese Gerardo Fernández”, “por eso no idolatren no tapen a su cantante favorito México y el gran cambio a barrer la mugre y que no regrese”, comentaron más internautas.

Familia Vicente Fernández narcotráfico: ¿YA SE OLVIDARON DE DEL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’? En medio de la recaída que sufrió Vicente Fernández por un cuadro de neumonía, “El Potrillo” se toma las cosas con calma y disfruta junto con su novia, Karla Laveaga, de su estancia en su finca en Punta Mita, Puerto Vallarta, donde recibieron a Bárbara de Regil y a su familia. Cómo buen anfitrión, el hijo del “Charro de Huentitán” llevo a sus invitados por distintos puntos turísticos de la costa Jalisciense, además de compartir con ellos deliciosos banquetes de mariscos. Karla Laveaga, pareja de Fernández y Bárbara de Regil, compartieron ayer en sus respectivas redes sociales, imágenes y videos de sus divertidas experiencias, donde se ven acompañados de otros amigos del cantante tapatío. “Un día en Vallarta, creando recuerdos y agradecida con la vida”, escribió De Regil al pie de una de las fotos que posteó en su cuenta de IG.