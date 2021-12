Familia de uno de los muertos en accidente de Rogel Aguilera Mederos, rompe el silencio

Por fin en entrevista, familiares dicen lo que sienten por sentencia y sus seres queridos}

Aún se desconoce si le dejarán la sentencia de 110 años o se la rebajarán Por fin luego de varios meses la familia de uno de los muertos (Miguel Ángel Lamas) en el accidente vial que protagonizó el hispano Rogel Aguilera Mederos, que fue sentenciado a 110 años por el deceso de otras tres personas, rompe el silencio y hablan de lo que sienten y de la controversia por la petición de la reducción de sentencia del chofer cubano, de acuerdo a una entrevista que dio para la cadena Telemundo. Como se recordará, fue el 25 de abril de 2019 que ocurrió el accidente vial en la carretera Interestatal 70, al oeste de Denver, cuando el chofer alegó que se quedó sin frenos y arrolló varios vehículos con su tráiler en el que murieron cuatro personas y más quedaron lesionadas. El cubano que fue declarado culpable en octubre de homicidio vehicular y otros cargos, declaró que los frenos de su camión de carga fallaron antes de que embistiera a varios vehículos que habían desacelerado debido a otro accidente. ¿PORQUÉ LE IMPUSIERON LA SENTENCIA DE 110 AÑOS? La fiscalía dijo que Aguilera Mederos debió haber utilizado una rampa de emergencia diseñada para ese tipo de situaciones. En total, considera que Aguilera Mederos cometió unas 30 infracciones de tránsito en los minutos que antecedieron al trágico accidente. Por eso, dijo la fiscal en su alegato, “este rango de sentencia (20 a 30 años) refleja un resultado apropiado por esa conducta que no fue accidental”. Ante esta situación que se considera injusta, los simpatizantes de Aguilera Mederos señalan que la sentencia de 110 años es profundamente injusta, y diversos camioneros en el país ha hecho suya su causa y utilizan hashtags como #NoTrucksToColorado y #NoTrucksColorado. Por ello, la fiscalía federal que llevó a juicio al camionero solicitó una reducción de la condena a 20 o 30 años. a continuación las declaraciones de la familia de los muertos en el accidente de Rogel Aguilera Mederos.

¿QUÉ SIENTE LA FAMILIA DE TODO LO QUE SUCEDE? Pero luego la familia de una de las víctimas, Miguel Ángel Lamas, rompió el silencio, luego de saber que el cubano Rogel Aguilera Mederos desea que lo perdonen y le den un abrazo, ante ello, la mamá del joven que falleció, no se anduvo con rodeos y dijo lo siguiente: “Yo no sé si pueda, como ven no siento algo, quisiera poder ser fuerte, pero no. No puedo, porque es lo que yo ahorita le digo…”. Y sentenció: Haga lo que haga o lo que nos pida a nosotros, a nosotros no nos ayuda, ninguna dígame ¿Cuál ayuda es?”. Sobre la situación dijo: “Es muy estresante, porqué él corría y llegaba por mí y ahí vamos rápido, llegábamos tarde, temprano, a la hora que fuera, queríamos estar allí, para no andar preguntando y darnos cuenta de lo que estaba pasando”. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos

¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE VIO A SU HIJO MUERTO? Y continuó con el relato: A mí se me hizo como que fue todo de recién de vuelta, el juez decía que me fuera pa’ afuera yo, que a lo mejor no aguantaba a ver o a aquella persona, a mi que era mi hijo, yo nunca lo había mirado, del momento en que él ya murió yo no lo vi cómo quedó, como lo recogieron de allí donde estaba él tirado, no sé cómo lo agarraron, es una cosa”. “Yo no sé qué sentía, pero yo lo miré a mi hijo, era una cosa bien difícil”. Sin embargo, cuando se le preguntó que sintió en el momento en que el cubano habló en la audiencia, la mamá de Miguel Ángel Lamas respondió: “No sé, yo sentí mal, como vi su madre… me sentía mal, mucho”. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos

amilia muertos Rogel Mederos: ¿QUE SINTIÓ CUANDO VIO A LA MAMÁ DEL CHOFER CUBANO? Entonces confesó lo que sintió cuando vio al cubano Rogel Aguilera Mederos al abrazar a su familia: “Yo no sé qué sentí cuando yo lo miré a él que corrió a abrazar a su familia, porque ella es madre, yo soy madre, mi hijo es mi hijo y yo sé que también lo ha sentido demasiado, pero no hay como uno y su mamá, como que su corazón ya le avisaba porque o ya le habían dicho, no sé”. “Ella se salía pa’ afuera y al momento de que ya lo iban a arrestar ella llegó allí con su hijo, dije, ella que no quisiera para su hijo y que no quisiera yo para mi hijo ¿Para dónde me hago? Dígame, ¿Qué podía yo hacer? Sentí yo algo muy difícil”. Entonces vino lo peor de la revelación de la familia sobre si otorgarían el perdón al cubano, pues el hermano diría toda la verdad. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos

Familia muertos Rogel Mederos: ¿LE DARÁ EL PERDÓN? Cuando se le preguntó a Uriel Lamas, hermano de la víctima Miguel Ángel Lamas, de manera rotunda, sin titubeos, dijo lo siguiente del perdón a Rogel Aguilera Mederos: “No porque ha sido algo muy duro para mi mamá porque ella desde que perdió a mi hermano ya no ha sido la misma”. Sin embargo, la mamá confesó lo que ella haría y siente en este momento ante la súplica de perdón. “En este mundo tenemos que perdonar para ser perdonados, pero yo ya hablé con diosito y donde quiera me escucha, yo le digo que yo quiero perdonar, yo no quiero estar con aquel rencor en mi corazón, porque yo el día de mañana me voy, no sabemos, yo me voy a ir de aquí de este mundo a donde mi hijo me esté esperando y a lo mejor no tengo perdón de Dios porque no sé perdonar, siento que el perdón porque me quiten a mi hijo, me equivoco o esté bien”.

Familia muertos Rogel Mederos: ¿PERO QUÉ PIENSA EL ACUSADO Y LA MAMÁ DE ÉSTE? En otro video que sale en la página de Telemundo, el cubano admite que confía todavía en la ley de Estados Unidos y que mantiene la fe, también asegura que tiene más confianza con su nuevo abogado, porque el anterior no mostró algunas pruebas, desconoce porqué motivos, pero espera que le rebajen la condena por el lamentable accidente. A su vez, la mamá reclamó justicia porque dice, el joven tiene más cargos que el capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y que la sentencia que se le dio, son más de 4 cadenas perpetuas y señaló que ninguna persona vive esa cantidad de años, por lo que se le hace injusta la condena que se le dictó. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Familia muertos Roger Mederos

¿PERO QUÉ DICEN LOS HISPANOS DE ESTO? Los comentarios de la gente fueron los siguientes: “Es difícil pedirle a una madre que perdone a quien le quitó su hijo sea en cualquier circunstancia… pero Dios es grande y solo él le puede sanar el corazón a esa madre y a los familiares que han perdido sus familias en este terrible accidente… solo Dios puede hacer un milagro por ese muchacho que ha recibido la peor prueba que dios le ha dado en su camino de vida”. Y finalizó al escribir lo siguiente: “Es terrible por que eso que el vio y vivió, jamás se le va a borrar de su mente y esa es la peor condena… diosito ayúdalo a él que no fue intencional, estaba trabajando y dale fortaleza y sabiduría a todos los familiares de las victimas que perdieron sus vidas. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos

¿SE SOLIDARIZAN CON ÉL O LO CONDENAN? Muchas personas quisieron dar su opinión sobre este controvertido caso: “Sólo Dios sabe porqué suceden estas cosas, es muy triste ver cómo sufren las personas de ambos lados. Es muy difícil aceptar la pérdida de un familiar, aún sabiendo que nuestras vidas expiran y no sabemos cómo ni cuándo será nuestro momento. Espero perdonen a Rogel por haber causado ese lamentable accidente”. Otra persona comentó: “Es duro perder a un a un hijo, lo entendemos, pero debemos perdonar para que el señor nos perdone, porque también tenemos nietos, hermanos y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar y después nos lamentamos por que no perdonamos, solo Dios lo sabe”, el muchacho no lo veo culpable culpable veo que no hallan quitado ese camión del medio, no lo veo así responsable son los de la compañía, por Dios mi más sentido pésame para todas los familiares por los fallecidos que en paz descansen”. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos

Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos: ¿QUÉ OPINAN DE LA MAMÁ DE LA VÍCTIMA? Las condolencias no pararon para la familia afectada: “Mi más sentido pésame señora… no sé si usted llegue a ver mi comentario, pero le digo que yo también tengo un hijo de 23 años y cada que sale al volante le pido a Dios que me permita volver a verlo, pero que sino me dé la fuerza y el consuelo para aguantar a ya no tenerlo conmigo…”. Y agregó a su sentido comentario: “Señora y usted muy bondadosa al pensar así que uno tiene que perdonar para que Dios lo perdone a uno y es muy cierto… por favor perdone usted a el joven Rogel y que Dios le permita a usted volver a ver a su hijo así como promete Dios en la Biblia que habrá una resurrección de muchos justos como injustos… que Dios la bendiga señora”.

SE UNEN A SU DOLOR, PERO HACEN ALGUNAS ACLARACIONES “Lo único que puedo decir es que esa familia necesita paz en sus corazones porque al final fue un accidente que lo puede tener cualquiera y en esta vida es mejor perdonar que vivir con rencor si quieren en un futuro encontrarse con los fallecidos, hay que perdonar bien, lo dice esa madre que le mando mis condolencias y que Dios tenga a su hijo en su morada”, dijo una persona. Mientras otra opinó de la misma manera: “Me da pesar el muchacho y las personas que perdieron a su ser querido. Lo único que queda es que los camioneros lo apoyen porque por ser latino le dieron esa condena. Estuve viendo la sentencia del asesino que tiroteó un colegio donde murieron 20 estudiantes y más bien la retrasaron”. Archivado como: Familia muertos Rogel Mederos