De acuerdo con las declaraciones de los familiares, ni Migración de Honduras y mucho menos, la Cancillería del país han dado respuesta a la petición de repatriación de los siete integrantes de la familia, de acuerdo con La Prensa. Por esa razón, se encuentran desesperados debido a que sus ingresos son bajos y los únicos que les apoyaban económicamente, eran Belin y Marleny; los familiares, no saben como proceder para obtener a sus hijos y nietos, debido a que no cuentan con el dinero suficiente para traerlos “a casa”.

“Mi hijo Belin, hace muchos años me pidió ayuda para pedir la mano de mi nuera Y le dije que no se preocupara por el dinero y pagué 27,000 para que se realizará la boda. Mi nuera me dijo, Después se lo pagaremos un día seguro. Ellos tenían el deseo de sacar los papeles a mi esposa y a mí para ir a Estados Unidos.”, señaló el padre de Belin en entrevista. Archivado como: Familia muerta Moorhead detalles

hallan a siete miembros de una familia muertos

Las autoridades no han confirmado la causa de la muerte. Todas las víctimas fueron llevadas al la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post pasadas las 11.00 de la noche del domingo.

Las identidades de las víctimas, cuyo parentesco no está claro, no han sido reveladas, acotó el New York Post. Sin embargo, el periódico The Sun informó el lunes 20 de diciembre que los siete muertos hallados en la casa eran miembros de una misma familia.