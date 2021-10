“Haría cualquier cosa para escuchar tu voz”

A través de redes sociales, el padre de la fallecida joven escribió en sus redes sociales su sentir por la pérdida. El padre de Miya, mencionó que estaba profundamente destrozado ante la pérdida de su hija y no puede entender el por qué tuvo que partir de esa forma y le cuesta creer que nunca más volverá a verla o escuchar su voz.

“Miya Yman Maeling Marcano mi corazón está destrozado. Siento tanto dolor y rabia por dentro. Sé que no querrías que me sintiera así, pero me duele saber que no estuve ahí cuando más me necesitabas. Entiendo que este es el plan de Dios y que no debería cuestionarlo, pero tú, pequeña, no te merecías esto. No puedo creer que te hayas ido. Nunca podré volver a ver esa increíble sonrisa. Haría cualquier cosa posible ahora mismo sólo para volver a escuchar tu voz. Desearía poder abrazarte y decirte que te quiero”, escribió el padre de la joven.