A través de un video que hicieron en colaboración de Yulay, un joven youtuber, el jefe de seguridad aseguró que recientemente habían vivido un atentado que puso en peligro sus vidas. El hombre, confesó que una camioneta había intentado secuestrar el carro donde viajaban varios miembros de la familia pero que estaban tan altamente capacitados que no lograron hacerles daño.

UN FUERTE ATENTADO. Una familia mexicana millonaria, contó sus experiencias en torno a sus riquezas después de que se hicieron virales en redes sociales por sus excéntricas compras y estilo de vida. La familia Díaz, contó como es que afrontan la vida de millonarios que llevan y cuán afortunados son, pero su forma de vivir no fue lo único que impactó.

Yulay, el youtuber, tuvo la oportunidad de entrevistar al jefe de seguridad de la familia Díaz quien confesó sobre el momento en que habían intentado secuestrarlos y cómo es que se enfrentaron al difícil momento. Por esa razón, el jefe de escoltas mencionó al creador de contenido que no podía hablar sobre el tema pero que había sido una experiencia bastante peligrosa.

Familia millonaria revele ataque: ¿Qué pasó?

El jefe de seguridad, aseguró que no podía hablar sobre el atentado que habían vivido algunos miembros de la familia Díaz y que los había puesto en peligro; el hombre, confesó que le podía mostrar cómo habían pasado las cosas pero que no podía dar más detalles al respecto sobre lo acontecido. El youtuber, fue cuidadoso con las preguntas que hacía e intentó no entrar en detalles.

“Oiga, jefe… ¿Alguna vez han estado en peligro los hermanos o algo peligroso?”, preguntó el youtuber hacia el jefe de seguridad que decidió responder a las dudas de Yulay debido al video que estaba haciendo en colaboración con la familia Díaz. “Sí, hemos tenido un atentado contra ellos pero pues no te puedo decir más, pero te puedo mostrar como ese día estuvo el detalle.”, confesó ‘El Cachorro’. Archivado como: Familia millonaria revele ataque