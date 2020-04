View this post on Instagram

Rancho La Misión de Hugo Figueroa se une a la pena que embarga a la familia Sánchez por la lamentable pérdida del amigo Noel Sánchez “EL ZARCO” de Huajintlán, Morelos de Rancho Los Incomparables. Elevamos nuestras oraciones para que Dios conceda pronto consuelo a familiares y amigos en este momento tan difícil. Hasta siempre Zarco, hasta siempre…