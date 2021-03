Aunque el resultado de las investigaciones señaló que Nicolás Chávez ignoró las órdenes que le dieron los policías y que además los amenazó. Sin embargo, esto no es impedimento para que la familia del hispano baleado ahora entable una demanda en busca de obtener $ 100 millones.

La familia de Nicolás Chávez, hispano que fue baleado en Houston, Texas, no está conforme y ahora responde de manera contundente a la impotencia que siente de poder acceder a la justicia y entabla una demanda por $100 millones, de acuerdo a información de Univision .

NO OLVIDAN

La familia del hispano baleado no olvida, no está conforme, no quiere dejar esto impune y es por ello que interpusieron la demanda el pasado martes, justo el día en que el jefe del Departamento de Policía anunciaba que se iría de ese lugar para buscar un nuevo puesto.

El encargado del Departamento de Policía de Houston, Arturo Acevedo, efectuó una conferencia de prensa para anunciar que su destino será Departamento de Policía de Miami, entidad que dirigirá los próximos años, pero esta demanda representa una ‘piedrita en el camino’.